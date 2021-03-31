Дорожное движение по 14–15-й линиям на Васильевском острове временно перекрыто на участке между Средним и Большим проспектами.
Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», на автомобиль, припаркованный у здания МФЦ (дом 32 по 15-й линии), упало дерево.
Спасатели прибыли на место происшествия. Судя по всему, никто не пострадал.
Сильного ветра в Петербурге сейчас нет. По данным «Яндекса», его скорость — 2 м/с, возможны порывы до 7,7 м/c. А вот дождь есть: в ближайшие часы, по прогнозу сервиса, выпадет