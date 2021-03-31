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На Васильевском замшелый ствол перекрыл улицу

В Петербурге у МФЦ на машину упало дерево

Дорожное движение по 14–15-й линиям на Васильевском острове временно перекрыто на участке между Средним и Большим проспектами.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», на автомобиль, припаркованный у здания МФЦ (дом 32 по 15-й линии), упало дерево.

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Спасатели прибыли на место происшествия. Судя по всему, никто не пострадал.

Сильного ветра в Петербурге сейчас нет. По данным «Яндекса», его скорость — 2 м/с, возможны порывы до 7,7 м/c. А вот дождь есть: в ближайшие часы, по прогнозу сервиса, выпадет 7,17 % месячной нормы осадков.

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Комментарии (2)

Goreev
Вот поэтому деревья и нужно срубать.
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