Белоруссия – первый должник России. Африка так и не вернула деньги, взятые у СССР

В конце 2019 года около 30 развивающихся стран были должны России, по данным банка, почти 22,9 млрд долл. по двусторонним займам – это долги государств и юридических лиц, гарантированные странами. Крупнейшим должником на тот момент являлась Белоруссия (8,1 млрд долл.). Причём в конце 2020 года Москва решила выделить Минску ещё 1 млрд долл.

Всемирный банк обнародовал данные о задолженностях разных стран. РФ занимает пятое место в списке крупнейших суверенных кредиторов для развивающихся стран, сообщают СМИ 31 марта.

Ещё 1 миллиард с лишним задолжали Бангладеш, Венесуэла, Индия, Вьетнам и Йемен. Долг Египта – 495,5 млн долларов. Ряд стран Африки (Сомали, Мозамбик, Эфиопия, Мадагаскар, Замбия, Судан и Танзания) вернуть России в общей сложности обязаны 973 млн долларов по кредитам, в большинстве своём взятым ещё у СССР.



РБК пишет, что в списке заёмщиков России от Всемирного банка нет Ирака и Кубы. По данным издания, к концу 2018 года их долги могли достигать почти 4 млрд долларов.



Минфин Украины учитывает перед Россией только долг на 0,61 млрд долларов, образовавшийся в начале 1990-х годов за поставки российского газа. Москва же считает, что Киев должен более 3 млрд долларов по спорным еврооблигациям времен президентства Виктора Януковича, отмечает издание.

