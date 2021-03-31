В офисе штаба Навального в Ярославле отключили свет, а затем к сотрудникам пришли силовики

«На данный момент известно, что пришли к двум сотрудникам штаба — к Александру Смирнову и Артуру Сидорову. Они перестали выходить на связь. Сказать, кто именно пришел с обысками, они не успели. Точно известно, что изымают всю имеющуюся технику: телефоны, ноутбуки», — рассказал «Новой газете» сотрудник штаба Дмитрий Низовцев.

К сотрудникам штаба Алексея Навального в Ярославле утром 31 марта пришли с обысками по уголовному делу о хищении электроэнергии, сообщает телеграм-канал штаба.

Вчера телеграм-канал штаба сообщал, что «Яргорэлектросети» отключили электричество в здании, где располагается офис штаба, из-за подозрений в бездоговорном потреблении, хотя штаб исправно платит за свет собственнику помещения. Кроме того, отмечается в сообщении, в одном из каналов появилась информация, что якобы ярославский штаб «ворует электричество» сотнями тысяч киловатт. «На то, чтобы нажечь подобный объём, 3-м работникам штаба с таким же количеством ноутбуков и единственным кулером понадобилось бы много, и даже очень много лет», — отмечают сотрудники. Подано заявление на повторное подключение.

Кроме того, вчера в Ярославле в привокзальном кафе неизвестный плеснул зелёнкой в журналиста YouTube-канала штаба Навального Дмитрия Низовцева. Жидкость попала также на стол и стены кафе.