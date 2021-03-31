FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+4°C/Завтра: +4
75.70р88.88р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
5
Печать

В офисе штаба Навального в Ярославле отключили свет, а затем к сотрудникам пришли силовики

Штаб Навального в Ярославле сообщает об обысках

К сотрудникам штаба Алексея Навального в Ярославле утром 31 марта пришли с обысками по уголовному делу о хищении электроэнергии, сообщает телеграм-канал штаба.

В сообщении отмечается, что силовики прибыли по месту жительства сотрудников. Уголовное дело в штабе называют вымышленным.

«На данный момент известно, что пришли к двум сотрудникам штаба — к Александру Смирнову и Артуру Сидорову. Они перестали выходить на связь. Сказать, кто именно пришел с обысками, они не успели. Точно известно, что изымают всю имеющуюся технику: телефоны, ноутбуки», — рассказал «Новой газете» сотрудник штаба Дмитрий Низовцев.

Вчера телеграм-канал штаба сообщал, что «Яргорэлектросети» отключили электричество в здании, где располагается офис штаба, из-за подозрений в бездоговорном потреблении, хотя штаб исправно платит за свет собственнику помещения. Кроме того, отмечается в сообщении, в одном из каналов появилась информация, что якобы ярославский штаб «ворует электричество» сотнями тысяч киловатт. «На то, чтобы нажечь подобный объём, 3-м работникам штаба с таким же количеством ноутбуков и единственным кулером понадобилось бы много, и даже очень много лет», — отмечают сотрудники. Подано заявление на повторное подключение.

Кроме того, вчера в Ярославле в привокзальном кафе неизвестный плеснул зелёнкой в журналиста YouTube-канала штаба Навального Дмитрия Низовцева. Жидкость попала также на стол и стены кафе.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

07A
Не для того их страна вырастила, что бы они у простых людей электроэнергию воровали! А то-коррупция, коррупция, вот из за кого пенсионный возраст приходится повышать!
265115650
Здрaвствуйте. Прошу вас о помощи.

Сейчaс ищу любую рaботу, но ничего не нaходится. Готов нa любую подрaботку.

Одолжите, пожaлуйстa, нa еду рублей 100-200. Сейчaс в поискaх рaботы, a домa есть aбсолютно нечего. :-( От голодa почти теряю сознaние. Одолжить просто не у кого.

Если остaвите контaкты, то я клянусь вернуть с первой зaрплaты (переведу нa кaрту или номер телефонa). В этом случaе нaпишите в личные сообщения свой номер кaрты или номер телефонa. Я верну абсолютно точно!

Мой номер кaрты: 534-двa 5101 4904 3998

Заранее большое человеческое спaсибо.
lamer
Битки майнят поди.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний