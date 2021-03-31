Сотрудники полиции во время патрулирования у деревни Озерки во Всеволожском районе заметили подозрительный кроссовер. А в нем двух петербуржцев.



Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области 31 марта, машину в лесополосе увидели 28 марта. В машине находились двое петербуржцев, 34 и 35 лет. Их поведение показалось полицейским подозрительным.



В салоне «БМВ» полицейские нашли два пакета с порошкообразным веществом белого цвета. Мужчины во время опроса показали сотрудникам МВД поваленное дерево, под которым они спрятали замотанную в черный полиэтилен «закладку». В ней нашли 4 пакета с таблетками разных цветов. Согласно результатам экспертизы, порошкообразное вещество является наркотической смесью массой 1,25 грамма, а изъятые таблетки являются смесью, содержащей наркотическое средство, общей массой около 1,5 килограммов.