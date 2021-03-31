Любителя кальяна из Петербурга задержали за продажу анаболических стероидов. Квартира-склад скрывала более 100 килограммов веществ

В Петербурге, по версии полиции, этим занимался 23-летний житель Купчино, который и получал посылки из Белгорода с сильнодействующим веществом, на основе которого и готовили смесь для нарушающих закон бодибилдеров.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 31 марта, сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков установили участника группы по сбыту сильнодействующих веществ в российских регионах. Желающие быстро нарастить мышцы покупали через телеграм-канал анаболические стероиды, потом их через курьерскую доставку привозили в регион и выдавали клиентам.

В рамках возбужденного уголовного дела по статье «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта» мужчину задержали, а также осмотрели квартиры на Бухарестской и Среднерогатской улицах, которые он снимал.



В первой из них нашли флаконы и таблетки в разными веществами общим весом более 100 килограммов. У самого мужчины при личном досмотре обнаружили еще 98 флаконов, предположительно содержащих сильнодействующие вещества.



В его квартире на Южном шоссе нашли несколько нераспакованных посылок, а в квартире на Среднерогатской изъяли еще 620 флаконов.



Молодой человек, судя по его странице в соцсетях, сам к категории «качков» не относится. До своей свадьбы в прошлом году он постил много ссылок на кальянную в центре Петербурга и фото процесса.



Осенью прошлого года в Петербурге было возбуждено более 100 уголовных дел после обнаружения лаборатории с лекарством для «качков» в Приморском районе.

