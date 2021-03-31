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Любителя кальяна из Петербурга задержали за продажу анаболических стероидов. Квартира-склад скрывала более 100 килограммов веществ

Полиция Петербурга накрыла склад, где хранилась крупная партия анаболических стероидов

КОНи задержали 23-летнего жителя Петербурга, подозреваемого в сбыте без рецептов лекарства для «качков».

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 31 марта, сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков установили участника группы по сбыту сильнодействующих веществ в российских регионах. Желающие быстро нарастить мышцы покупали через телеграм-канал анаболические стероиды, потом их через курьерскую доставку привозили в регион и выдавали клиентам.

В Петербурге, по версии полиции, этим занимался 23-летний житель Купчино, который и получал посылки из Белгорода с сильнодействующим веществом, на основе которого и готовили смесь для нарушающих закон бодибилдеров.

В рамках возбужденного уголовного дела по статье «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта» мужчину задержали, а также осмотрели квартиры на Бухарестской и Среднерогатской улицах, которые он снимал.

В первой из них нашли флаконы и таблетки в разными веществами общим весом более 100 килограммов. У самого мужчины при личном досмотре обнаружили еще 98 флаконов, предположительно содержащих сильнодействующие вещества.

В его квартире на Южном шоссе нашли несколько нераспакованных посылок, а в квартире на Среднерогатской изъяли еще 620 флаконов.

Молодой человек, судя по его странице в соцсетях, сам к категории «качков» не относится. До своей свадьбы в прошлом году он постил много ссылок на кальянную в центре Петербурга и фото процесса.

Осенью прошлого года в Петербурге было возбуждено более 100 уголовных дел после обнаружения лаборатории с лекарством для «качков» в Приморском районе.

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Комментарии (5)

265115650
Здрaвствуйте. Прошу вас о помощи.

Сейчaс ищу любую рaботу, но ничего не нaходится. Готов нa любую подрaботку.

Одолжите, пожaлуйстa, нa еду рублей 100-200. Сейчaс в поискaх рaботы, a домa есть aбсолютно нечего. :-( От голодa почти теряю сознaние. Одолжить просто не у кого.

Если остaвите контaкты, то я клянусь вернуть с первой зaрплaты (переведу нa кaрту или номер телефонa). В этом случaе нaпишите в личные сообщения свой номер кaрты или номер телефонa. Я верну абсолютно точно!

Мой номер кaрты: 534-двa 5101 4904 3998

Заранее большое человеческое спaсибо...
lamer
Согласно законодательству РФ, анаболические стероиды относятся к сильнодействующим веществам, оборот которых в стране ограничен.
Что входит в понятие оборот, объяснять, или сами догадаетесь?
kiros
"и готовили смесь для нарушающих закон бодибилдеров." интересно какой закон нарушают билдеры?
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