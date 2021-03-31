В самолёте в Москве мужчину попросили надеть маску. Он ответил, что устроит взрыв

Рейс Москва — Томск ночью пришлось задержать из-за неадекватного гражданина. Пассажиры меняли самолёт.

Как сообщает 31 марта ТАСС, инцидент произошёл в аэропорту Шереметьево. Уже разместившись в салоне, один из пассажиров отказался надеть защитную маску и стал кричать, что устроит взрыв на борту. Мужчину задержали. По предварительным данным, он был сильно пьян. Его допрашивают полицейские.

В целях безопасности остальных пассажиров пересадили на другой лайнер, а багаж перепроверили. Только после того, как ничего опасного не нашли, борт вылетел в Томск, передаёт радиостанция «Говорит Москва».