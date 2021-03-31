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В самолёте в Москве мужчину попросили надеть маску. Он ответил, что устроит взрыв

Пассажира авиарейса задержали в Шереметьево за угрозу взрыва

Рейс Москва — Томск ночью пришлось задержать из-за неадекватного гражданина. Пассажиры меняли самолёт.

Как сообщает 31 марта ТАСС, инцидент произошёл в аэропорту Шереметьево. Уже разместившись в салоне, один из пассажиров отказался надеть защитную маску и стал кричать, что устроит взрыв на борту. Мужчину задержали. По предварительным данным, он был сильно пьян. Его допрашивают полицейские.

В целях безопасности остальных пассажиров пересадили на другой лайнер, а багаж перепроверили. Только после того, как ничего опасного не нашли, борт вылетел в Томск, передаёт радиостанция «Говорит Москва».

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Комментарии (6)

265115650
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Одолжите, пожaлуйстa, нa еду рублей 100-200. Сейчaс в поискaх рaботы, a домa есть aбсолютно нечего. :-( От голодa почти теряю сознaние. Одолжить просто не у кого.

Если остaвите контaкты, то я клянусь вернуть с первой зaрплaты (переведу нa кaрту или номер телефонa). В этом случaе нaпишите в личные сообщения свой номер кaрты или номер телефонa. Я верну абсолютно точно!

Мой номер кaрты: 534-двa 5101 4904 3998

Заранее большое человеческое спaсибо.....
rastaman
Требование масок конечно абсолютно дебильное, но мужик неправ. Пусть получает по заслугам.
0109
Если при посадке в самолет дядька был уже очень пьян- как его в таком состоянии в самолет-то пустили?
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