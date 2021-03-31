Фееричный заезд автомобилиста на Выборгской стороне минувшей ночью попал на видео.
По данным «Фонтанки», ДТП произошло 30 марта в 23:12 на Выборгской набережной, у пересечения с улицей Фокина — там есть где разогнаться. Водитель не смог выбрать, уходить ли ему левее в тоннель под Гренадерским мостом или взять правее, в сторону Гренадерской улицы и Большого Сампсониевского проспекта. В итоге машина на полном ходу врезалась в дорожную конструкцию и опору знака на разделительной полосе.
«Фонтанка.ру»
По предварительной информации, водитель не пострадал.