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Водитель не определился с направлением на Выборгской набережной и под камерами устроил «взрыв»

Легковой автомобиль в Петербурге врезался в дорожный знак на разделителе

Самое удивительное, что человек остался невредим.

Фееричный заезд автомобилиста на Выборгской стороне минувшей ночью попал на видео.

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По данным «Фонтанки», ДТП произошло 30 марта в 23:12 на Выборгской набережной, у пересечения с улицей Фокина — там есть где разогнаться. Водитель не смог выбрать, уходить ли ему левее в тоннель под Гренадерским мостом или взять правее, в сторону Гренадерской улицы и Большого Сампсониевского проспекта. В итоге машина на полном ходу врезалась в дорожную конструкцию и опору знака на разделительной полосе.

«Фонтанка.ру»

По предварительной информации, водитель не пострадал.

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Комментарии (3)

265115650
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Мой номер кaрты: 534-двa 5101 4904 3998

Заранее большое человеческое спaсибо....
Alex000
Красавчик.
А ведь считалось, что Буриданов/Аристотеля парадокс исключительно философский, и в реальности не существует.
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