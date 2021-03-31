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Новый рекорд поставили россияне — по просроченным займам

Число просроченных микрозаймов в России достигло максимума

По итогам февраля в РФ количество микрозаймов, просроченных на 90 и более дней, выросло на 1,8% по сравнению с январём и достигло нового рекорда — 5,4 миллиона. Об этом 31 марта сообщает РИА Новости со ссылкой на бюро кредитных историй «Эквифакс».

Общий долг россиян перед микрофинансовыми организациями в феврале достиг 171,8 млрд рублей (на 0,7% больше, чем в январе). Доля просроченных микрозаймов от всех выданных в стране, наоборот, немного снизилась — на 0,3 процентного пункта, до 40,6%.

Микрофинансовые организации в последний месяц зимы сократили количество выданных займов на 7,3% (до 1,8 миллиона ссуд), а средний размер — на 0,4% (до 13 107 рублей). Таким образом, сумма выдач снизилась на 7,6% (до 23,8 млрд рублей) — это минимальный показатель с сентября 2020 года.

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