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Жительницы Челябинской области требуют 40 миллионов рублей за то, что 38 лет назад в роддоме у них перепутали детей

В Челябинской области женщины потребовали многомиллионную компенсацию за перепутанных в роддоме детей

Жительницы Челябинской области подали иски к Министерству финансов РФ. Женщины требуют 40 миллионов рублей компенсации за то, что 38 лет живут не со своими кровными детьми, поскольку новорожденных перепутали в роддоме.

Василя Баймурзина и Валентина Баулина намерены доказать в суде, что в больнице произошла ошибка с их новорожденными детьми, пишет 30 марта портал 74.RU. По данным издания, женщины рожали в 1983 году в роддоме села Кизильское. Дети росли абсолютно не похожими на матерей и отцов, которых все это время мучили сомнения. Подозрения подтвердили ДНК-тесты и слова главного врача медучреждения.

«Подмена произошла 38 лет назад в другом государстве. Роддом, который существовал тогда, юридически уже не существует, но поскольку Российская Федерация является правопреемником Советского Союза, то ответчиком становится Минфин. Мы долго ждали результатов независимой экспертизы ДНК, которая наконец-то готова, и сегодня мы направили в Кизильский районный суд четыре иска по 10 миллионов рублей от каждой мамы и от их перепутанных дочерей. В совокупности будет 40 миллионов. Надо понимать, что это стандартная сумма в таких делах. Как показывает практика, в реальности каждая из женщин может отсудить миллион-полтора», — сообщил представляющий интересы женщин юрист Вячеслав Курилин.

Сами женщины отказываются разговаривать с журналистами и общаются только через адвокатов.

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Комментарии (4)

АСмуров
А за погибших в СПбГУ ни один юрист даже как возбудить Дело не подсказывает...
Хауаю
А почему ещё и от отцов иски не подали? Было бы 60 млн.
265112968
Расеянская колхозная традиция - забирать детей после родов. Хорошо хот сейчас женщины могут нормально родить, пусть и за деньги.
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