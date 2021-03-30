FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+5°C/Завтра: +4
75.70р88.88р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
15
Печать

Власти Петербурга пригрозили третьей волной коронавируса из-за новых штаммов и весны

В Петербурге власти опасаются третьей волны коронавируса по европейскому сценарию

В Смольном считают, что европейская вспышка коронавируса имеет вероятность повториться и на петербургской земле.

«Снижение второй волны эпидемии замедлилось. Эпидемический процесс близок к плато. Ежедневно регистрируется относительно высокое число новых случаев заболевания. Учитывая неблагополучную эпидемическую ситуацию в странах Европы, появление новых штаммов вируса, а также весенний сезон, способствующий распространению воздушно-капельных инфекций, вероятность третьей волны эпидемии не исключается», — заявили 30 марта в межведомственном координационном совете.

Несмотря на это продолжается вывод больниц из коронавирусного режима, который сопровождается сокращением свободных коек для пациентов с ковидом. Теперь их меньше девяти сотен.

«После возвращения ряда стационаров к работе по основному профилю для больных с COVID-19 и пневмониями остаются 5 347 коек. Из них свободны 878 — 16,4% от общего коечного фонда для коронавирусных больных. Доля тяжелых больных в коронавирусных стационарах составляет 28%. На ИВЛ находится 181 пациент», — рассказали в совете.

Вакцинация в Петербурге ускорилась, но далека от запланированных 20 тысяч человек в сутки. Всего в Петербурге привито 368 тысяч человек. Из них 274 342 — полностью. За прошедшие сутки первично привито 8 214 жителей, вторично — 2 023. Неизрасходованный остаток препарата в поликлиниках– 45 685 комплектов.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (15)

Хауаю
Главное поймать волну.
coronel
Почему не сказать по-человечески?
Почему «вероятность третьей волны эпидемии не исключается»?
Вероятность - это некоторое число. Что значит «не исключается»?
nuga
Вначале они занимались гаданиями и предсказаниями,теперь после прививки Путина перешли к угрозам и запугиванию и так слажено,то Минздрав,то Собянин,то Беглов,а форточку в Европу при этом открыли,разрешив авиаперевозки в ковидарий ЕС и турецкий. Все завозное.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний