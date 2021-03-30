Власти Петербурга пригрозили третьей волной коронавируса из-за новых штаммов и весны

«Снижение второй волны эпидемии замедлилось. Эпидемический процесс близок к плато. Ежедневно регистрируется относительно высокое число новых случаев заболевания. Учитывая неблагополучную эпидемическую ситуацию в странах Европы, появление новых штаммов вируса, а также весенний сезон, способствующий распространению воздушно-капельных инфекций, вероятность третьей волны эпидемии не исключается», — заявили 30 марта в межведомственном координационном совете.

В Смольном считают, что европейская вспышка коронавируса имеет вероятность повториться и на петербургской земле.

Несмотря на это продолжается вывод больниц из коронавирусного режима, который сопровождается сокращением свободных коек для пациентов с ковидом. Теперь их меньше девяти сотен.

«После возвращения ряда стационаров к работе по основному профилю для больных с COVID-19 и пневмониями остаются 5 347 коек. Из них свободны 878 — 16,4% от общего коечного фонда для коронавирусных больных. Доля тяжелых больных в коронавирусных стационарах составляет 28%. На ИВЛ находится 181 пациент», — рассказали в совете.

Вакцинация в Петербурге ускорилась, но далека от запланированных 20 тысяч человек в сутки. Всего в Петербурге привито 368 тысяч человек. Из них 274 342 — полностью. За прошедшие сутки первично привито 8 214 жителей, вторично — 2 023. Неизрасходованный остаток препарата в поликлиниках– 45 685 комплектов.