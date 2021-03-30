В МЧС рассказали, что помешало шопингу в ТЦ на севере Петербурга

Стала известна причина эвакуации посетителей и персонала ТЦ «Светлановский» в Выборгском районе Петербурга вечером 30 марта. Подробности приводит городское управление МЧС.



По предварительной информации, в цокольном этаже семиэтажного здания, расположенного на проспекте Энгельса, 33, произошло короткое замыкание в электропроводке. Открытого горения не было.

Как сообщалось ранее, заявка из ТЦ «Светлановский» поступила в МЧС в 18:39. Специалисты выехали по указанному адресу, к этому моменту из помещений на улицу эвакуировали 100 человек. Кадры с места происшествия в редакцию прислали читатели «Фонтанки».