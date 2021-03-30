Жителя Севастополя обвинили в 17 изнасилованиях. От его рук пострадало более десятка несовершеннолетних

Как сообщили 30 марта в СКР, по подозрению в совершении этих преступлений задержан 45-летний гражданин, которому предъявлено обвинение по ч. 1, п. «а» ч. 3 ст. 131, ч. 1, п. «б» ч. 2, п. «а» ч. 3, п. «б» ч. 4 ст. 132, ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (изнасилование, насильственные действия сексуального характера, покушение на грабеж).

Следствие установило, что с 2014-го по 2020 год обвиняемый, находясь в разных районах Севастополя, совершил 17 преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности в отношении пяти женщин и 14 несовершеннолетних, а также открыто похитил имущество одной из потерпевших.



По уголовному делу было допрошено 18 потерпевших, более 150 свидетелей, проведено 30 судебных экспертиз и более 900 молекулярно-генетических исследований, по результатам которых установлена причастность фигуранта.



На этапе предварительного следствия обвиняемый вину не признал. Несмотря на это, следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, уточнили в Следственном комитете.

