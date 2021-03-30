Апелляционный суд Парижа впервые принял решение в пользу России по крымскому вопросу, отменив решение по иску украинского Ощадбанка

Ощадбанк подал иск к России в 2015 году со ссылкой на Соглашение между Россией и Украиной о поощрении и взаимной защите инвестиций. Требования банка были связаны с якобы произошедшей после воссоединения Крыма с Россией экспроприацией его имущества. Согласно арбитражному решению Россия должна была выплатить компенсацию в размере более 1 млрд долларов США за якобы причиненные истцу убытки.

Апелляционный суд Парижа поддержал позицию Минюста и отменил вынесенное в 2018 году арбитражное решение по иску украинского Ощадбанка. Об этом Министерство юстиции РФ сообщило 30 марта.

Российской стороне удалось доказать, что крымские отделения Ощадбанка были открыты до 1 января 1992 г., то есть еще в советский период, а потому они не подпадают под действие Соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций.

В Минюсте уверены, что данное решение будет иметь прецедентное значение и по другим делам с участием «украинских инвесторов», которые рассматриваются арбитражами и государственными судами в европейских юрисдикциях.

Ранее Арбитражный суд в Париже встал на сторону украинского Ощадбанка и удовлетворил его требование о компенсации убытков из-за воссоединения России с Крымом. Сумма возмещения должна была составить 1,3 миллиарда долларов. В неё включались потери активов и бизнеса в связи с выходом полуострова из состава Украины.