Горан Брегович сыграет живой концерт в Петербурге

Знаменитый Горан Брегович возвращается в Петербург, чтобы отметить свой день рождения. 22 марта музыканту и композитору исполнился 71 год. Увидеть и услышать нестареющего музыканта и его «свадебно-похоронный оркестр» можно будет 3 апреля в клубе «Морзе» (16+).

Вообще Брегович относится к той категории знаменитостей, кого не нужно представлять. Даже несмотря на то, что музыкант крайне редко балует поклонников новинками (хотя в 2020 году у него и вышел альбом Karmen with a Happy End), его выступления — это всегда события. Прежде всего, разумеется, для эстетствующей аудитории.

Впрочем, судя по концертным видео, не только персонам в дорогих костюмах там будут рады. На некоторых кадрах можно видеть, как живо колышется танцпол, будто на сцене не окрестр с трубами, а рок-группа с жужжащими гитарами. Помним, однако, что коронавирус все еще рядышком, а потому послэмиться под Бреговича даже при всем желании пока нельзя.



В любом случае не упустите шанс услышать вживую композиции из фильмов Эмира Кустурицы, Джаника Файзиева и других режиссеров.



Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»

