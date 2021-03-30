СМИ и сервис Downdetector сообщают о проблемах с входом в социальную сеть Instagram и сбоях при загрузке ленты.
«Instagram не работает у пользователей по всему миру в результате загадочного массового отключения. Тысячи пользователей жаловались, что приложение не загружается должным образом», — пишет 30 марта The Sun.
Проблемы возникли во многих странах. Так, в Великобритании и США жалуются, что соцсеть просто не открывается. Многие также испытывают проблемы с загрузкой ленты. В Twitter запустили хэштег #instagramdown (Instagram не работает).
Согласно данным Downdetector, сбои испытывают также пользователи в Москве и Петербурге.
«Загадочное массовое отключение». Instagram не работает по всему миру
В России и других странах зафиксированы неполадки в работе Instagram
СМИ и сервис Downdetector сообщают о проблемах с входом в социальную сеть Instagram и сбоях при загрузке ленты.