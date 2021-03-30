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«Загадочное массовое отключение». Instagram не работает по всему миру

В России и других странах зафиксированы неполадки в работе Instagram

СМИ и сервис Downdetector сообщают о проблемах с входом в социальную сеть Instagram и сбоях при загрузке ленты.

«Instagram не работает у пользователей по всему миру в результате загадочного массового отключения. Тысячи пользователей жаловались, что приложение не загружается должным образом», — пишет 30 марта The Sun.

Проблемы возникли во многих странах. Так, в Великобритании и США жалуются, что соцсеть просто не открывается. Многие также испытывают проблемы с загрузкой ленты. В Twitter запустили хэштег #instagramdown (Instagram не работает).

Согласно данным Downdetector, сбои испытывают также пользователи в Москве и Петербурге.

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