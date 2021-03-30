«АБЗ-1» выплатил около 90 млн рублей владельцам облигаций предприятия

ОАО «АБЗ-1» выплатило первый купон держателям облигаций компании на сумму 89,76 млн рублей. Как сообщили в пресс-службе ГК «АБЗ-1», размер дохода на одну облигацию за первый купонный период составил 29 рублей 92 копейки, или 12% годовых.
Руководитель и основной акционер ГК «АБЗ-1» Владимир Калинин отметил, что в условиях колебаний рынков и снижения ставок по банковским вкладам внимание к инвестиционным продуктам со стороны частных инвесторов растёт. «Для группы компаний выпуск ценных бумаг даёт возможность выстраивать долгосрочные надежные отношения с инвесторами и, как следствие, привлекать дополнительные денежные средства через новые выпуски облигаций на развитие технологических мощностей и реализацию перспективных проектов», — добавил он.
Напомним, что ГК «АБЗ-1» стала первым из региональных игроков инфраструктурного строительства, вышедшим на публичный рынок долговых ценных бумаг в РФ. В конце 2020 года группа разместила на Московской бирже дебютный выпуск 3-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей. Организаторами размещения выступили Газпромбанк, BCS Global Markets, Совкомбанк и СКБ-банк. Действующий кредитный рейтинг облигационного займа серии 001Р-01 компании «АБЗ-1» — ruBBB- (Рейтинговое агентство «Эксперт РА», прогноз стабильный).
Следующая ежеквартальная выплата купонов по облигациям ОАО «АБЗ-1» состоится 28.06.2021 года.