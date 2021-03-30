Как сообщается 30 марта в блоге компании, Google создает новую модель составления маршрута, которая будет оптимизировать его для меньшего потребления топлива, учитывая такие факторы, как наклон дороги и пробки. Карты будут по умолчанию показывать маршрут с меньшим «углеродным следом», если расчетное время прибытия по нему будет приблизительно таким же, как и у наиболее быстрого варианта. Если же он окажется существенно дольше, приложение позволит сравнить относительное воздействие на окружающею среду при разных маршрутах. Но при желании можно будет указать в настройках, чтобы показывался всегда самый короткий путь.

Экологичные маршруты станут доступны для пользователей Android и iOS в США в 2021 году, а позднее эту функцию планируют распространить и на другие страны.

Помимо этого, приложение начнет оповещать о том, что на маршруте расположена зона с низким уровнем выбросов, куда, например, запрещен въезд старых или дизельных автомобилей. Водитель сможет узнать, разрешен ли его транспорт в этой зоне, выбрать альтернативный маршрут или другой вид транспорта. Функция станет доступна в июне этого года в Германии, Нидерландах, Франции, Испании и Великобритании, а позднее и в других странах.