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Google Maps будет предлагать водителям более экологичные маршруты

Карты Google будут рекомендовать маршруты с меньшим уроном экологии

Компания Google анонсировала новую функцию своих карт, направленную на уменьшение «углеродного следа», оставляемого автомобилями. Приложение Google Maps будет предлагать водителям более экологичный вариант маршрута.

Как сообщается 30 марта в блоге компании, Google создает новую модель составления маршрута, которая будет оптимизировать его для меньшего потребления топлива, учитывая такие факторы, как наклон дороги и пробки. Карты будут по умолчанию показывать маршрут с меньшим «углеродным следом», если расчетное время прибытия по нему будет приблизительно таким же, как и у наиболее быстрого варианта. Если же он окажется существенно дольше, приложение позволит сравнить относительное воздействие на окружающею среду при разных маршрутах. Но при желании можно будет указать в настройках, чтобы показывался всегда самый короткий путь.

Фото: Google
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Экологичные маршруты станут доступны для пользователей Android и iOS в США в 2021 году, а позднее эту функцию планируют распространить и на другие страны.

Помимо этого, приложение начнет оповещать о том, что на маршруте расположена зона с низким уровнем выбросов, куда, например, запрещен въезд старых или дизельных автомобилей. Водитель сможет узнать, разрешен ли его транспорт в этой зоне, выбрать альтернативный маршрут или другой вид транспорта. Функция станет доступна в июне этого года в Германии, Нидерландах, Франции, Испании и Великобритании, а позднее и в других странах.

Фото: Google
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Среди других нововведений для Google Maps — навигация внутри помещений с технологией дополненной реальности Live View, которая позволит ориентироваться, к примеру, в крупных торговых центрах, аэропортах или на транзитных станциях. Также пользователи смогут получать информацию о погоде и качестве воздуха в выбранных местах.

Фото: Google

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