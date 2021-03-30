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Производство золота в России снизилось, несмотря на прирост добычи

В России в 2020 году на 1% сократилось производство золота

По итогам 2020 года производство золота в России составило 340,17 тонны, что на 1% меньше результата, показанного годом ранее. Об этом со ссылкой на данные Минфина о поставках сырья на российские аффинажные заводы 30 марта сообщает «Интерфакс».

При этом производство добычного золота в РФ за год возросло на 2% — до 291,21 тонны. В то же время выпуск вторичного золота сократился на 18% — до 31,61 тонны, попутного — на 9%, до 17,35 тонны.

Производство серебра в России в 2020 году сократилось на 3% — до 965,73 тонны.

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Комментарии (6)

f0ntan
Все ясно, резко сократилось производство золота из лома, из вторсырья. А куда то золото из вторсырья шло? В ювелирные магазины?
W Bons
1 неучтённый процент взяли самородками
265040341
.... меньше в Лондон вывезут.
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