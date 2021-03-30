Пожар на севере Петербурга локализован. По уточнению МЧС, горело на территории бывшего завода «Арсенал»

Склад с тканью и утеплителем горел на улице Комсомола в Петербурге.



Как сообщает пресс-служба МЧС 30 марта, на территории бывшего завода «Арсенал» на улице Комсомола, 1, с 13:23 горело в производственном здании размером 15 на 100 метров, где хранится тканая продукция и утеплитель на площади 400 кв. метров.



В 13:43 ранг пожара повышен до № 1-бис, в 14:07 — до № 2. Но уже через 20 минут пожар был локализован, а в 14:40 силами 10 единиц техники и 48 человек личного состава была уже ликвидация открытого горения.

