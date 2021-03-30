FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+7°C/Завтра: +4
75.83р89.35р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
0
Печать

Пожар на севере Петербурга локализован. По уточнению МЧС, горело на территории бывшего завода «Арсенал»

Десять пожарных машин справились с огнем на предприятии в Петербурге

Склад с тканью и утеплителем горел на улице Комсомола в Петербурге.

Как сообщает пресс-служба МЧС 30 марта, на территории бывшего завода «Арсенал» на улице Комсомола, 1, с 13:23 горело в производственном здании размером 15 на 100 метров, где хранится тканая продукция и утеплитель на площади 400 кв. метров.

В 13:43 ранг пожара повышен до № 1-бис, в 14:07 — до № 2. Но уже через 20 минут пожар был локализован, а в 14:40 силами 10 единиц техники и 48 человек личного состава была уже ликвидация открытого горения.

Сведения о пострадавших не поступали.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний