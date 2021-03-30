«Без геополитических предрассудков». Австрия намерена приобрести 1 миллион доз российской вакцины

Правительство Австрии договаривается с Российским фондом прямых инвестиций о поставках вакцины «Спутник V». Глава кабмина считает, что возвращение страны к нормальной жизни важнее геополитики. Об этом 30 марта пишет австрийское издание OE24.

«С вакцинами не должно быть геополитических предрассудков. Важно только то, эффективна и безопасна ли она, а не откуда взята. Поэтому с февраля у нас был хороший обмен мнениями с российской стороной, за что я ей очень благодарен. Если Австрия получит дополнительно 1 миллион доз вакцины, мы сможем раньше вернуться к нормальной жизни и спасти множество жизней и рабочих мест», — приводит издание слова федерального канцлера Себастьяна Курца.