«Без геополитических предрассудков». Австрия намерена приобрести 1 миллион доз российской вакцины

Правительство Австрии договаривается с Российским фондом прямых инвестиций о поставках вакцины «Спутник V». Глава кабмина считает, что возвращение страны к нормальной жизни важнее геополитики. Об этом 30 марта пишет австрийское издание OE24.
«С вакцинами не должно быть геополитических предрассудков. Важно только то, эффективна и безопасна ли она, а не откуда взята. Поэтому с февраля у нас был хороший обмен мнениями с российской стороной, за что я ей очень благодарен. Если Австрия получит дополнительно 1 миллион доз вакцины, мы сможем раньше вернуться к нормальной жизни и спасти множество жизней и рабочих мест», — приводит издание слова федерального канцлера Себастьяна Курца.
По словам министра здравоохранения Австрии, сейчас ведётся профессиональное взаимодействие по медицинским темам и имеющимся данным между местными экспертами и производителем «Спутника V».
Канцлер Себастьян Курц позвонил президенту Владимиру Путину 26 февраля, чтобы обсудить возможные поставки российской вакцины в Австрию. В тот же день был установлен контакт с РФПИ. После, 5 марта, Курц встретился с генеральным директором РФПИ Кириллом Дмитриевым. «Предметом переговоров является покупка 1 миллиона доз «Спутника V» для вакцинации 500 000 человек с апреля (поставка 300 000 доз в апреле, 500 000 доз в мае и 200 000 доз в начале июня 2021 года). Уже подписано соглашение о неразглашении при обмене конфиденциальными документами и создана комната данных (с доступом для местных органов здравоохранения)», — сообщает австрийское СМИ.