FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+7°C/Завтра: +4
75.83р89.35р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
1
Печать

На территории завода «Арсенал» в Петербурге тушат пожар на 400 квадратных метрах

По повышенному номеру работают в Петербурге пожарные на тушении пожара на машиностроительном предприятии

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу 30 марта, в одноэтажном здании размером 15 на 100 метров происходит горение на площади 400 квадратных метров.

Пожару присвоен номер сложности 2.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

dedegora
Здание 59,покрасочный комплекс, что ли, горит?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний