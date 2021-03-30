Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу 30 марта, в одноэтажном здании размером 15 на 100 метров происходит горение на площади 400 квадратных метров.
Пожару присвоен номер сложности 2.
На территории завода «Арсенал» в Петербурге тушат пожар на 400 квадратных метрах
По повышенному номеру работают в Петербурге пожарные на тушении пожара на машиностроительном предприятии
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу 30 марта, в одноэтажном здании размером 15 на 100 метров происходит горение на площади 400 квадратных метров.
Пожару присвоен номер сложности 2.
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