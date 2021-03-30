Сел на буксир. Хозяин «Охта групп» овладел крупнейшей буксирной компанией Финского залива

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/Архив Поделиться Поделиться







Соответствующее решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области вступило в законную силу 29 марта. Закрытый паевой инвестиционный фонд «Рубеж» миллиардера Владимира Свиньина получил почти полный контроль над крупнейшей в российской акватории Балтийского моря буксирной компанией — ООО «Балтийское морское буксирное агентство» (БМБА).

«Почти» в данном случае соответствует 0,01% долей — это все, что осталось от буксирной компании у АО «Транспортно-логистический комплекс» (ТЛК), некогда владевшего ею целиком. Но ТЛК — формальный проигравший, фактически борьбу за буксиры уже несколько лет вёл тяжеловес регионального портового бизнеса Илья Трабер. И это, наверное, первый случай, когда он проиграл полностью.



ООО «Балтийское морское буксирное агентство» входит в топ-5 буксирных компаний российской акватории Финского залива, владеет шестью современными буксирами ледового класса и судами технического флота, причем этот флот самый новый в акватории. Компанию когда-то создал ныне подсудимый по уголовному делу о хищении денег, выделенных для строительства Балтийской трубопроводной системы, Валерий Израйлит (https://www.fontanka.ru/2018/09/17/077/), но сегодня она никакого юридического отношения к нему не имеет. По данным СПАРК, выручка БМБА за 2019 год превысила 1 млрд рублей, стоимость чистых активов составила почти 0,8 млрд.

До июля 2015 года владельцем БМБА был «Транспортно-логистический комплекс», управлявший терминалом «Юг-2» в порту Усть-Луга. Терминал считался основным активом Валерия Израйлита, ТЛК тоже — хотя формально структура его собственников непосвященным была непонятна. В июле 2015-го его доля в буксирном агентстве сократилась до 17%, в феврале 2016-го 83% оказались в собственности «Рубежа». Это случилось за 10 месяцев до задержания и ареста Валерия Израйлита. Когда еще месяц спустя питерский арбитраж зарегистрировал банкротный иск к ТЛК, в бизнес-сообществе сложилось впечатление, будто Израйлит предвидел неприятности и потому вывел БМБА из юридической орбиты своего основного актива.



Конкурсный управляющий ТЛК Андрей Мариничев пытался потом оспорить переход 83% долей буксирного агентства от ТЛК «Рубежу», но ничего не вышло. Владимир Свиньин продемонстрировал юридическую неуязвимость и упорство. В апреле 2020 года «Рубеж» инициировал собрание собственников БМБА, которые решили увеличить свои вклады в уставный капитал компании.

«Собрание» и «решили» в данном случае формулы вежливости. Все решил «Рубеж», потому как владел подавляющим большинством долей. Более того, представители ТЛК в том собрании вообще не участвовали — хотя могли бы с тем же результатом. Конкурсный управляющий ТЛК потом пытался доказать: мол, про собрание не предупредили вовремя, узнал слишком поздно и так далее. В прошлом декабре суд решил, что все это ровным счетом ничего не значит, потому что «Рубеж» сумел соблюсти все формальности.

После собрания дольщиков фонд Владимира Свиньина внес дополнительный вклад в уставный капитал БМБА, а ТЛК нет — в результате его доля сократилась до 0,01% и стала скорее свидетельством позора, а не формой участия. 29 марта Тринадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил: все правильно.



Но поражение ТЛК, банкротство которого продолжается, ударяет, прежде всего, по интересам кредиторов, основной из которых — ООО «Новые коммунальные технологии» Ильи Трабера и компаньонов. Банкротство начиналось с претензий, превышавших 5 млрд рублей, сегодня остались 1,7 млрд. Ответственные за связь с прессой в бизнес-конструкции Трабера не стали комментировать происшедшее, зато «Фонтанке» удалось получить мнение одного из участников банкротного процесса, просившего сохранить инкогнито.

«Попытка конкурсного управляющего оспорить решение собрания дольщиков БМБА об увеличении уставного капитала с самого начала выглядела детской наивностью. Вопрос в другом: у управляющего было 3 года, чтобы продать 17% долей буксирного агентства и отдать вырученные деньги кредиторам. Странно, что этого не произошло…» — поделился соображениями собеседник.

Кажется, у истории возможно продолжение — но уже в виде претензий основного кредитора ТЛК — «Новых коммунальных технологий» — к конкурсному управляющему. Ведь предположения о том, что Илья Трабер проявляет интерес к БМБА, высказывались давно. Впрочем, на позиции «Рубежа» Владимира Свиньина это вряд ли повлияет.



Стоит добавить, что Свиньин постепенно становится весомым игроком портового бизнеса региона. Кроме крупнейшей буксирной компании, его управляющая компания «Свиньин и партнеры» контролирует 10% долей ООО «Феникс», которому принадлежит терминал «Порт Бронка» в Большом порту Санкт-Петербург.

Стоит внимания и конспирологическая составляющая происшедшего.

УК «Свиньин и партнеры» еще в 2017 году попадала в поле зрения журналистов с похожим сюжетом. УК отсудила тогда почти миллиард рублей у ООО «Полихимторг», которое считают входившим в бизнес-империю Валерия Израйлита. Ранее ООО по договорам цессии взыскало долги с дебиторов другой когда-то принадлежавшей миллиардеру фирмы — АО «Компания Усть-Луга». Сам Израйлит уже находился под арестом, а иск «Свиньина и партнеров» трактовали как юридический ход, направленный на помощь Израйлиту в защите его активов от недоброжелателей.

Ряд собеседников «Фонтанки» в бизнес-сообществе получение Свиньиным контроля над «Балтийским морским буксирным агентством» трактует точно так же.



Лев Годованник для «Фонтанки.ру»

