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Балтзавод показал самый большой винт в своей истории. Посмотрите, как льются тонны раскалённой бронзы

Самый большой в истории предприятия винт залили на Балтийском заводе

На Балтийском заводе в Петербурге залили самый большой винт в истории предприятия. Процесс плавки металла занял восемь часов, а вес заливочной массы составил 38 тонн.

Редкую на производстве операцию пресс-служба завода показала 30 марта. Первый из четырёх бронзовых цельнолитых винтов диаметром почти в семь метров заливали на предприятии на Васильевском острове четыре дня назад. Гребные винты предназначены для танкеров-продуктовозов класса MR отечественного производства. Их проектировали специалисты завода с расчётом, в том числе, под ледовые условия Балтийского моря.

Никита Григорьев

Металл плавили в трёх печах по 25 тонн и в двух по 10 тонн. Уже жидкую массу сливали в ковши весом в 25 и 17 тонн, а из них через специальную чашу — в литейную форму.

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«Процесс плавки металла занял около 8 часов. Заливочная масса гребного винта — 38 тонн, а после отрезки прибылей и литников и полной механической обработки отливки составит примерно 23 тонны. Срок изготовления такого винта — около года», — расписывают технологию на заводе. В перспективе — реализация программы импортозамещения в сфере гражданского судостроения и серийные заказы на рынке судового машиностроения.

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Комментарии (9)

Капитан Очевидность2
на 33 сек чёрный кот перебегает перед камерой в цеху.
263888341
Какие молодцы! Винт сделали)))
Музыка как в Нашей Раше почти, где Дулин трудился на трубопрокатном заводе в Челябинске)))
SU LUX INN
и какая польза Простому народу от того, что кто-то при помощи этого Винта будет вывозить богатства за Кордон?
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