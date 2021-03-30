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Кремль: Путин разъяснит ситуацию с Навальным, но только если спросят Меркель и Макрон

Президент России может дать разъяснения по ситуации с Алексеем Навальным на переговорах с лидерами Германии и Франции

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина рассказал о предстоящих переговорах с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

«Естественно, в ходе такого общения любая из сторон вольна ставить те вопросы, которые считает важными. Это абсолютно нормальная практика. Если подобные вопросы [об Алексее Навальном] будут поставлены, президент, конечно же, даст необходимые разъяснения», — цитирует 30 марта заявление Дмитрия Пескова ТАСС.

По его словам, видеоконференция глав России, Германии и Франции в данный момент согласовывается. Главной темой станет Донбасс.

Президент Украины Владимир Зеленский 26 марта призвал провести переговоры в формате «нормандской четверки».

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Комментарии (26)

SU LUX INN
разъяснит, как Нашкодивший ребенок! теперь понимаете, кто Реальные правители страны?
Strelets 77
Надеемся, что Путину западные лидеры зададут вопросы о судьбе российского политика на которые он будет вынужден ответить!
fw252
М&М: "а что у вас там с Навальным-то?" П: "он сел" М&М: "ух кааакие вы злые-то, ай-яй-яй!" Все вместе: смеются.
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