Кремль: Путин разъяснит ситуацию с Навальным, но только если спросят Меркель и Макрон

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина рассказал о предстоящих переговорах с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.



«Естественно, в ходе такого общения любая из сторон вольна ставить те вопросы, которые считает важными. Это абсолютно нормальная практика. Если подобные вопросы [об Алексее Навальном] будут поставлены, президент, конечно же, даст необходимые разъяснения», — цитирует 30 марта заявление Дмитрия Пескова ТАСС.

По его словам, видеоконференция глав России, Германии и Франции в данный момент согласовывается. Главной темой станет Донбасс.