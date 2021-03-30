Фотокорреспондент «Фонтанки» 30 марта снял морских коньков, расколотых посередине, хвосты, перевязанные веревками и ржавые груди русалок. Как видно на фото ограда моста при этом не облупилась, но пошла трещинами.

В пресс-службе «Мостотреста» корреспонденту «Фонтанки» подтвердили, что капитальный ремонт Аничкова моста был выполнен в 2007-2008 годах. А сейчас имеются дефекты перильного ограждения: сколы лакокрасочного покрытия, трещины в декоративных элементах заполнения перильного ограждения. Сотрудники учреждения ведут надзор за развитием данных трещин. Они, уверены в организации, появились из-за перепада температур в зимний период 2020-2021 годов, но точно никак не влияют на безопасность прохода пешеходов.

«Аничков мост является объектом культурного наследия федерального значения. Работы на данном сооружении выполняются согласно требованию 73-ФЗ и с получением разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения. Сотрудниками учреждения рассматривается целесообразность и возможность устранения данных дефектов в рамках работ по содержанию», - уверили в «Мостотресте».



Однако, если же устранить дефекты собственными силами не получится, то в учреждении будут искать возможность включить работы по восстановлению в адресную программу ремонта при условии выделения дополнительного финансирования.

