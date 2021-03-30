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Ограда Аничкова моста пошла трещинами. Специалисты уверены, что виновата непостоянная петербургская зима

«Мостотрест»: Перепад температур стал причиной трещин на Аничковом мосту

Ограде Аничкова моста, спустя 12 лет после капремонта, сновал требуется «лечение».

Фотокорреспондент «Фонтанки» 30 марта снял морских коньков, расколотых посередине, хвосты, перевязанные веревками и ржавые груди русалок. Как видно на фото ограда моста при этом не облупилась, но пошла трещинами.

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В пресс-службе «Мостотреста» корреспонденту «Фонтанки» подтвердили, что капитальный ремонт Аничкова моста был выполнен в 2007-2008 годах. А сейчас имеются дефекты перильного ограждения: сколы лакокрасочного покрытия, трещины в декоративных элементах заполнения перильного ограждения. Сотрудники учреждения ведут надзор за развитием данных трещин. Они, уверены в организации, появились из-за перепада температур в зимний период 2020-2021 годов, но точно никак не влияют на безопасность прохода пешеходов.

«Аничков мост является объектом культурного наследия федерального значения. Работы на данном сооружении выполняются согласно требованию 73-ФЗ и с получением разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения. Сотрудниками учреждения рассматривается целесообразность и возможность устранения данных дефектов в рамках работ по содержанию», - уверили в «Мостотресте».

Однако, если же устранить дефекты собственными силами не получится, то в учреждении будут искать возможность включить работы по восстановлению в адресную программу ремонта при условии выделения дополнительного финансирования.

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