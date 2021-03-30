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Трактор ковшом вызволял машину из ловушки на Александра Матросова. Срезанный асфальт стал сюрпризом для водителя

Автомобиль в Петербурге попал в яму

Водитель легкового автомобиля угодил в яму в Выборгском районе Петербурга, не заметив, что кончился асфальт. На помощь пришли рабочие на тракторе и смекалка.

Как пишет в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» Евгений, днем 30 марта на улице Александра Матросова водитель легкового автомобиля хотел припарковаться у пешеходной галереи, но не заметил, что асфальт срезан. Знаков, по словам очевидца, там не поставили.

В результате универсал съехал передними колесами в яму и не смог выбраться. Приподнять машину, чтобы вытащить, помог трактор. Как видно на фото, действовали хитро: к колесу машины привязали трос и зацепили его другим концом за ковш.

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Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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Комментарии (2)

262274071
Так описано в статье, как будто это уникальная операция))))) Стропой за диск зацепить и ковшом поднять в сторонку ходом
hal9000
Всеравно надо к кузовщику скоро ехать..пороги задел там теперь гнить будет..лучше сразу съездить ..они подровняют и заделают ..там нормальные мужики работают всегда можно договориться и по цене и по времени..
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