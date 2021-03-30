Трактор ковшом вызволял машину из ловушки на Александра Матросова. Срезанный асфальт стал сюрпризом для водителя

Водитель легкового автомобиля угодил в яму в Выборгском районе Петербурга, не заметив, что кончился асфальт. На помощь пришли рабочие на тракторе и смекалка.



Как пишет в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» Евгений, днем 30 марта на улице Александра Матросова водитель легкового автомобиля хотел припарковаться у пешеходной галереи, но не заметил, что асфальт срезан. Знаков, по словам очевидца, там не поставили.

В результате универсал съехал передними колесами в яму и не смог выбраться. Приподнять машину, чтобы вытащить, помог трактор. Как видно на фото, действовали хитро: к колесу машины привязали трос и зацепили его другим концом за ковш.