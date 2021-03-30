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Белые машины разлетелись по кюветам. На Мурманском шоссе — «перевёртыш»

Один человек пострадал в ДТП на «Коле» под Петербургом

Водителям сложно удержать машины на дорогах после ночного дождя в Петербурге и Ленобласти.

Белый автомобиль съехал в кювет и опрокинулся на 33-м километре федеральной дороги Р-21 «Кола», сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» «Фонтанке» пояснили, что около 12 часов там, по предварительным данным, столкнулись две ехавшие попутно легковушки. От удара одна из них врезалась в опору освещения, вторая вылетела с проезжей части. Пострадал один человек.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
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«Претензий по факту произошедшего к дорожным службам нет», — отметили в учреждении.

Ещё одна белая машина оказалась в кювете в Буграх. Информации о пострадавших нет.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

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Комментарии (2)

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