Белый автомобиль съехал в кювет и опрокинулся на 33-м километре федеральной дороги Р-21 «Кола», сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» «Фонтанке» пояснили, что около 12 часов там, по предварительным данным, столкнулись две ехавшие попутно легковушки. От удара одна из них врезалась в опору освещения, вторая вылетела с проезжей части. Пострадал один человек.
«Претензий по факту произошедшего к дорожным службам нет», — отметили в учреждении.
Ещё одна белая машина оказалась в кювете в Буграх. Информации о пострадавших нет.