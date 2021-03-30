В Ленсоветовском открыли новую школу. За парты в последней четверти сели 742 ученика

Новое здание стало корпусом школы № 460, которая в последние годы работала с повышенной нагрузкой. К 1 сентября учебное заведение выйдет на проектную мощность и примет оставшуюся половину учеников. Основной пул педагогов уже сформирован, но собеседования продолжаются. По словам директора Марины Пичуриной, в школе будет множество направлений дополнительного образования, для развития которых нужны учителя.

В Ленсоветовском открылась новая школа на 1550 мест, сообщили в компании «Дальпитерстрой», построившей учебное заведение.

Новый корпус — это здание разной этажности, площадью свыше 30 тыс. кв. м. В корпусе 62 учебных класса, три спортзала, два бассейна с антискользящей плиткой, столовая на 775 мест и актовый зал на 580 мест. В медицинском блоке будет работать стоматологический кабинет. На оборудование и инвентарь город выделил 149 млн рублей.

На улице застройщик спроектировал футбольное поле с искусственным покрытием, волейбольную и баскетбольную площадки и беговые дорожки. Также рядом со школой оборудуют площадки для активного отдыха, а для торжественных линеек выделили отдельную территорию.



Здание адаптировано для детей с особенностями развития: из двух лифтов один — для маломобильных групп, специально оборудованные санузлы, раздевалки и душевые. Покрытие перед входом в школу выполнили из антискользящей плитки.



Материалы и конструкции школы выбрали с учетом минимальных расходов на будущий ремонт, техобслуживание и эксплуатацию зданий. Проектный срок эксплуатации — 75 лет, без капремонта — 50 лет. Срок эксплуатации фасадных систем утепления — 25 лет.

