Голикова сообщила о сокращении числа абортов в РФ почти на 40% за пять лет

Количество абортов в России за последние пять лет уменьшилось на 39%. Об этом со ссылкой на заявление вице-премьера РФ Татьяны Голиковой 30 марта сообщает «Интерфакс».
«Хочу отметить, что за период с 2016 года количество абортов в РФ сократилось на 39%. Это серьезные цифры, но тем не менее потенциал в этом вопросе ещё есть», — отметила Голикова в ходе заседания Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.
По словам вице-премьера, в 2020 году в России продолжили создавать центры медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. «Несмотря на период сложный, пандемический, более 230 тысяч женщин были проконсультированы в этих центрах и почти 50 тысяч, то есть 22%, приняли решение не отказываться от рождения детей и были взяты под медицинское наблюдение по беременности», — сообщила Голикова.
При этом она отметила, что в России значительно сокращается число женщин, находящихся в репродуктивном возрасте. «Численность женщин в возрасте от 20 до 29 лет составила чуть более 7,5 млн человек и по сравнению с 2010 годом сократилась на 37,5%. Такое серьёзное сокращение численности женщин, находящихся в репродуктивном возрасте, в том числе приводит к сокращению рождений в РФ», — заявила вице-премьер.
Голикова также добавила, что средний возраст рождения первых детей у женщин в России сдвинулся к 30 годам.