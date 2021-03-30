Голикова сообщила о сокращении числа абортов в РФ почти на 40% за пять лет

Количество абортов в России за последние пять лет уменьшилось на 39%. Об этом со ссылкой на заявление вице-премьера РФ Татьяны Голиковой 30 марта сообщает «Интерфакс».



«Хочу отметить, что за период с 2016 года количество абортов в РФ сократилось на 39%. Это серьезные цифры, но тем не менее потенциал в этом вопросе ещё есть», — отметила Голикова в ходе заседания Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.



По словам вице-премьера, в 2020 году в России продолжили создавать центры медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. «Несмотря на период сложный, пандемический, более 230 тысяч женщин были проконсультированы в этих центрах и почти 50 тысяч, то есть 22%, приняли решение не отказываться от рождения детей и были взяты под медицинское наблюдение по беременности», — сообщила Голикова.

