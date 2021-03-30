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Голикова сообщила о сокращении числа абортов в РФ почти на 40% за пять лет

За 2020 год около 50 тысяч женщин в России приняли решение не отказываться от рождения детей

Количество абортов в России за последние пять лет уменьшилось на 39%. Об этом со ссылкой на заявление вице-премьера РФ Татьяны Голиковой 30 марта сообщает «Интерфакс».

«Хочу отметить, что за период с 2016 года количество абортов в РФ сократилось на 39%. Это серьезные цифры, но тем не менее потенциал в этом вопросе ещё есть», — отметила Голикова в ходе заседания Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.

По словам вице-премьера, в 2020 году в России продолжили создавать центры медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. «Несмотря на период сложный, пандемический, более 230 тысяч женщин были проконсультированы в этих центрах и почти 50 тысяч, то есть 22%, приняли решение не отказываться от рождения детей и были взяты под медицинское наблюдение по беременности», — сообщила Голикова.

При этом она отметила, что в России значительно сокращается число женщин, находящихся в репродуктивном возрасте. «Численность женщин в возрасте от 20 до 29 лет составила чуть более 7,5 млн человек и по сравнению с 2010 годом сократилась на 37,5%. Такое серьёзное сокращение численности женщин, находящихся в репродуктивном возрасте, в том числе приводит к сокращению рождений в РФ», — заявила вице-премьер.

Голикова также добавила, что средний возраст рождения первых детей у женщин в России сдвинулся к 30 годам.

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Комментарии (5)

Oleg_I
Женщина в возрасте 20-29 лет в 2010 - это рожденная в СССР. Потом следует спад рождаемости 90-х годов, соответственно и женщин этого возраста стало меньше.

А в чем, собственно, заключается "медико-социальная поддержка для беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации"? Миллион дают? Жилплощадь выделяют? Или просто по головке погладят, "господь терпел и нам велел"?
265114972
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Заранее большое человеческое спaсибо.....
260659631
Как интересно количество абортов сократилось на 39% и численность женщин в возрасте от 20 до 29 лет сократилась на 37,5%.

Теперь главное громко по ящику заявить о первом как об успехе семейной политики и традиционных ценностей, и забыть сказать о втором, а то вдруг кто-то поймет что это просто обычная корреляция.
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