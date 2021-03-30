Российский писатель попал в список претендентов на Международную Букеровскую премию — третий раз в истории

Книга писательницы Марии Степановой «Памяти памяти» вошла в лонг-лист Международной Букеровской премии 2021 года. Сообщение об этом появилось на сайте организаторов.



Экспериментальный роман, в котором Степанова соединяет исследование истории собственной семьи с личными документами, размышлениями о литературе и фотографиями, стал победителем российской «Большой книги» в 2018 году. За «Памяти памяти» автор также получила Гран-при литературной премии «Нос».



Международная Букеровская премия была учреждена в 2004 году как дополнение к Букеровской премии — одной из самых значимых литературных наград в мире, которая ежегодно присуждается с 1969 года. На Международный Букер могут претендовать авторы, чьи произведения были переведены и изданы на английском языке в Великобритании или Ирландии. За адаптацию «Памяти памяти» отвечала британская поэтесса, драматург Саша Дагдейл. Книгу выпустило лондонское издательство Fitzcarraldo Editions. В случае победы 50 000 фунтов стерлингов будут разделены поровну между автором и переводчиком.

