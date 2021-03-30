FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+6°C/Завтра: +4
75.83р89.35р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
1
Печать

Российский писатель попал в список претендентов на Международную Букеровскую премию — третий раз в истории

Книга писательницы Марии Степановой «Памяти памяти» вошла в лонг-лист Международной Букеровской премии 2021 года. Сообщение об этом появилось на сайте организаторов.

Экспериментальный роман, в котором Степанова соединяет исследование истории собственной семьи с личными документами, размышлениями о литературе и фотографиями, стал победителем российской «Большой книги» в 2018 году. За «Памяти памяти» автор также получила Гран-при литературной премии «Нос».

Международная Букеровская премия была учреждена в 2004 году как дополнение к Букеровской премии — одной из самых значимых литературных наград в мире, которая ежегодно присуждается с 1969 года. На Международный Букер могут претендовать авторы, чьи произведения были переведены и изданы на английском языке в Великобритании или Ирландии. За адаптацию «Памяти памяти» отвечала британская поэтесса, драматург Саша Дагдейл. Книгу выпустило лондонское издательство Fitzcarraldo Editions. В случае победы 50 000 фунтов стерлингов будут разделены поровну между автором и переводчиком.

В 2009 году на Международный Букер номинировались Людмила Улицкая, в 2013 году — Владимир Сорокин.

Шорт-лист премии этого года опубликуют 22 апреля, имя победителя объявят на церемонии 2 июня.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

265114972
Здрaвствуйте. Прошу вас о помощи.

Сейчaс ищу любую рaботу, но ничего не нaходится. Готов нa любую подрaботку.

Одолжите, пожaлуйстa, нa еду рублей 100-200. Сейчaс в поискaх рaботы, a домa есть aбсолютно нечего. :-( От голодa почти теряю сознaние. Одолжить просто не у кого.

Если остaвите контaкты, то я клянусь вернуть с первой зaрплaты (переведу нa кaрту или номер телефонa). В этом случaе нaпишите в личные сообщения свой номер кaрты или номер телефонa. Я верну абсолютно точно!

Мой номер кaрты: 534-двa 5101 4904 3998

Заранее большое человеческое спaсибо
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний