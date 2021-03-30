За попранные чувства православных в Калининграде приговорили военных. Они вымыли обувь святой водой

Как следует из картотеки, приговор бывший контрактник Расул Сайханов и срочник Джамалдин Магомедов услышали в феврале, 30 марта на него обратил внимание « Коммерсантъ ». Обоим вменили оскорбление чувств верующих, а именно православных: в сентябре молодые люди под камеру помыли обувь святой водой, вытекающей из кранов часовни в честь иконы Божьей Матери «Живоносный источник» в Калининграде.

Сайханов вину признал полностью, раскаялся и просил освободить его от наказания, но суд указал, что одним из оснований для этого является явка с повинной — её в материалах дела нет. Зато есть положительные характеристики в период службы, незапятнанная ранее репутация, извинения перед патриархом Московским и всей Руси, калининградской епархией и ещё тремя десятками людей, помощь бездомным животным Калининграда и пожертвование в размере 10 тысяч рублей храму. Суд приговорил его к штрафу в 100 тысяч рублей.

Магомедов также жертвовал храму, оказал спонсорскую помощь чуть более чем в 20 тысяч рублей, ранее за противозаконным его не замечали, на службе он на хорошем счету, но вину не признал. В суде Магомедов утверждал, что не знал о важности воды для православных, крест не заметил и упустил из виду, что находится на церковной территории. Часть свидетелей, которые были в тот день вместе с фигурантами, настаивает, что говорили спутникам о том, что те пьют, а потом подставляют обувь под святой источник. Суд оштрафовал Магомедова на 200 тысяч рублей.