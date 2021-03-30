FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+6°C/Завтра: +4
75.83р89.35р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
7
Печать

За попранные чувства православных в Калининграде приговорили военных. Они вымыли обувь святой водой

Мывших обувь святой водой в Калининграде оштрафовали за оскорбление чувств верующих

Калининградский гарнизонный суд вынес приговор военнослужащим, которые использовали святую воду для мытья обуви рядом с часовней. Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий закончилось для фигурантов штрафом.

Как следует из картотеки, приговор бывший контрактник Расул Сайханов и срочник Джамалдин Магомедов услышали в феврале, 30 марта на него обратил внимание «Коммерсантъ». Обоим вменили оскорбление чувств верующих, а именно православных: в сентябре молодые люди под камеру помыли обувь святой водой, вытекающей из кранов часовни в честь иконы Божьей Матери «Живоносный источник» в Калининграде.

Сайханов вину признал полностью, раскаялся и просил освободить его от наказания, но суд указал, что одним из оснований для этого является явка с повинной — её в материалах дела нет. Зато есть положительные характеристики в период службы, незапятнанная ранее репутация, извинения перед патриархом Московским и всей Руси, калининградской епархией и ещё тремя десятками людей, помощь бездомным животным Калининграда и пожертвование в размере 10 тысяч рублей храму. Суд приговорил его к штрафу в 100 тысяч рублей.

Магомедов также жертвовал храму, оказал спонсорскую помощь чуть более чем в 20 тысяч рублей, ранее за противозаконным его не замечали, на службе он на хорошем счету, но вину не признал. В суде Магомедов утверждал, что не знал о важности воды для православных, крест не заметил и упустил из виду, что находится на церковной территории. Часть свидетелей, которые были в тот день вместе с фигурантами, настаивает, что говорили спутникам о том, что те пьют, а потом подставляют обувь под святой источник. Суд оштрафовал Магомедова на 200 тысяч рублей.

Глава духовно-культурного центра мусульман Калининградской области Ахмеджан Кадимагомедов заявлял, что обувь святой водой мыли уроженцы Дагестана. В прокуратуре уточнили, что это военнослужащие одной из частей Балтфлота. Изначально в инциденте подозревали выходцев из Чечни.

Комментировать происшествие даже пришлось Рамзану Кадырову, который первым и сообщил, что уроженцы его региона тут ни при чем.

В соцсетях распространилось видео, на котором несколько человек моют обувь в источнике рядом с храмом в Калининграде. Делают они это осознанно, один из них говорит: «Для них это святая вода, а мы в натуре ноги чистим». Ролик уже попал в поле зрения полиции.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (7)

265050772
местные такие переобувальщики. по-идее, должны топить за дагов
Агроном аэродрома
"закончилось для фигурантов штрафом." - возмутительно! За попранную воду должны были ответить очищающим огнём!
DEMOMON
А если бы они карукавной повязкой со свастикой потом вытерли свои боты, избежали бы наказания? Или бы им премию дали?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний