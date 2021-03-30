Называть города и реки хотят всем миром, в интернете. Эксперты: «Вы выпустите джинна»

Росреестр собирается создать в интернете государственный каталог географических названий, а гражданам дать возможность выбирать новые названия для улиц, городов, рек и гор на общественных обсуждениях в Сети. Соответствующий законопроект обсудили в Общественной палате РФ на заседании комиссии по вопросам развития культуры.

Как пишет 30 марта «Коммерсантъ», в госкаталог географических названий хотят включить около 800 тысяч позиций. Отсутствие такой информационной системы «осложняет работу картографам, приводит к разночтениям и искажению названий в документах», считают в Росреестре.