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Называть города и реки хотят всем миром, в интернете. Эксперты: «Вы выпустите джинна»

Росреестр предлагает выбирать топонимы на общественных обсуждениях

Росреестр собирается создать в интернете государственный каталог географических названий, а гражданам дать возможность выбирать новые названия для улиц, городов, рек и гор на общественных обсуждениях в Сети. Соответствующий законопроект обсудили в Общественной палате РФ на заседании комиссии по вопросам развития культуры.

Как пишет 30 марта «Коммерсантъ», в госкаталог географических названий хотят включить около 800 тысяч позиций. Отсутствие такой информационной системы «осложняет работу картографам, приводит к разночтениям и искажению названий в документах», считают в Росреестре.

Сейчас для того, чтобы присвоить объекту имя, региональный парламент должен обратиться в Росреестр. Законопроект же предлагает давать имена по результатам «общественного обсуждения» в рамках информсистемы. В качестве образца голосования чиновники приводят недавний опыт присвоения имен российским аэропортам. Без обсуждений с гражданами хотят называть мосты, элементы транспортной инфраструктуры (за исключением автодорог), морские объекты, в том числе «формы подводного рельефа», объекты культурного наследия. Затраты на создание информационной системы госкаталога и голосований Росреестр оценивает в 106 миллионов рублей.

Эксперты раскритиковали документ за отсутствие внятных критериев для названий. По их мнению, обсуждение в интернете «выпустит джинна».

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Комментарии (2)

Grotesk
рядом два моста - один имени папы, ждем названия для другого...
coronel
Почему мосты - без обсуждения?
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