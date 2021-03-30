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Пенсионерка из Вязьмы оштрафована за пропаганду нацистской символики. Женщина опубликовала фото из музея храма Минобороны

Суд оштрафовал пенсионерку, разместившую в соцсетях фото личных вещей Гитлера из музея

Вяземский районный суд Смоленской области назначил наказание в виде штрафа для пенсионерки Ирины Кириенковой за публикации в соцсети «ВКонтакте» фотографий — экспонатов мемориального комплекса «Дорога памяти», расположенного на территории главного храма Вооружëнных сил в подмосковной Кубинке, и мема о схожести логотипа «Юнармии» и «Ваффен-СС».

Как сообщают 30 марта «Открытые медиа», 57-летняя женщина признана виновной по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ (пропаганда нацистской символики) и оштрафована на 1,5 тысячи рублей. При этом сама пенсионерка настаивала, что разместила фотографии, находящиеся в общем доступе, «с глубоким отвращением ко всем действиям нацистской Германии», а также просила провести лингвистическую экспертизу, однако суд её ходатайство не удовлетворил.

Само дело было заведено из-за публикаций в июне и сентябре 2020 года. В первом посте Кириенкова использовала фотографии из мемориального комплекса «Дорога памяти». На снимках запечатлены китель и фуражка Адольфа Гитлера. Во втором посте опубликован мем о схожести логотипов «Юнармии» и «Ваффен-СС». Пенсионерка утверждает, что пропаганду нацистской символики правоохранительные органы усмотрели именно в использованных в посте фотографиях и связывает пристальное внимание силовиков к своей персоне с её публикациями по поводу митингов в поддержку Навального и общественной деятельностью. В записанном ею видеоролике, в частности, она рассказала, как вяземские власти уничтожают местный клуб, после чего чиновников наказала прокуратура.

Отметим, что согласно действующему законодательству (ст. 20.3 КоАП) в России запрещено публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики. Однако положения статьи «не распространяются на случаи использования нацистской атрибутики или символики, при которых формируется негативное отношение к идеологии нацизма и экстремизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацистской и экстремистской идеологии».

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Комментарии (17)

265055770
А как оказались китель и фуражка Гитлера в мемориальном комплексе под Вязьмой? Гитлер по дороге на Москву оставил? А теперь это бережно хранят и пылинки сдувают? Может, не на тех уголовное дело завели?
Antuan Rokanten
Дурдом? Дурдом. Ну, в общем мы все понимаем, в какой стране мы живём. А что с тем генералом, который назвал реликвией то, что сфотографировала пенсионерка. Генерал уже привлечён к установленной законом ответственности?
Dimitry Antonov
Всё в этой новости прекрасно.
Музей и храм в одном месте.
Среди экспонатов мемориального комплекса «Дорога памяти» - китель и фуражка Гитлера.
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