Пенсионерка из Вязьмы оштрафована за пропаганду нацистской символики. Женщина опубликовала фото из музея храма Минобороны

Вяземский районный суд Смоленской области назначил наказание в виде штрафа для пенсионерки Ирины Кириенковой за публикации в соцсети «ВКонтакте» фотографий — экспонатов мемориального комплекса «Дорога памяти», расположенного на территории главного храма Вооружëнных сил в подмосковной Кубинке, и мема о схожести логотипа «Юнармии» и «Ваффен-СС».



Как сообщают 30 марта «Открытые медиа», 57-летняя женщина признана виновной по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ (пропаганда нацистской символики) и оштрафована на 1,5 тысячи рублей. При этом сама пенсионерка настаивала, что разместила фотографии, находящиеся в общем доступе, «с глубоким отвращением ко всем действиям нацистской Германии», а также просила провести лингвистическую экспертизу, однако суд её ходатайство не удовлетворил.

