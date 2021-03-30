Пенсионерка из Вязьмы оштрафована за пропаганду нацистской символики. Женщина опубликовала фото из музея храма Минобороны

Вяземский районный суд Смоленской области назначил наказание в виде штрафа для пенсионерки Ирины Кириенковой за публикации в соцсети «ВКонтакте» фотографий — экспонатов мемориального комплекса «Дорога памяти», расположенного на территории главного храма Вооружëнных сил в подмосковной Кубинке, и мема о схожести логотипа «Юнармии» и «Ваффен-СС».
Как сообщают 30 марта «Открытые медиа», 57-летняя женщина признана виновной по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ (пропаганда нацистской символики) и оштрафована на 1,5 тысячи рублей. При этом сама пенсионерка настаивала, что разместила фотографии, находящиеся в общем доступе, «с глубоким отвращением ко всем действиям нацистской Германии», а также просила провести лингвистическую экспертизу, однако суд её ходатайство не удовлетворил.
Само дело было заведено из-за публикаций в июне и сентябре 2020 года. В первом посте Кириенкова использовала фотографии из мемориального комплекса «Дорога памяти». На снимках запечатлены китель и фуражка Адольфа Гитлера. Во втором посте опубликован мем о схожести логотипов «Юнармии» и «Ваффен-СС». Пенсионерка утверждает, что пропаганду нацистской символики правоохранительные органы усмотрели именно в использованных в посте фотографиях и связывает пристальное внимание силовиков к своей персоне с её публикациями по поводу митингов в поддержку Навального и общественной деятельностью. В записанном ею видеоролике, в частности, она рассказала, как вяземские власти уничтожают местный клуб, после чего чиновников наказала прокуратура.
Отметим, что согласно действующему законодательству (ст. 20.3 КоАП) в России запрещено публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики. Однако положения статьи «не распространяются на случаи использования нацистской атрибутики или символики, при которых формируется негативное отношение к идеологии нацизма и экстремизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацистской и экстремистской идеологии».