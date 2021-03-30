В первые дни апреля вступят в силу новые ограничения движения, связанные с работами на инженерных и теплосетях, ремонтом паропровода и установкой пешеходной галереи. Об этом 30 марта предупреждает Государственная административно-техническая инспекция Петербурга.



С 1 по 5 апреля будет перекрыто движение по участку Искровского проспекта от улицы Тельмана до улицы Крыленко. АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» будет реконструировать там теплосеть.