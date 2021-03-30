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Водителей в Петербурге потеснят работы на коммуникациях. В том числе перекроют Искровский и ограничат Крестовский

Движение по нескольким улицам Петербурга перекроют и ограничат

В первые дни апреля вступят в силу новые ограничения движения, связанные с работами на инженерных и теплосетях, ремонтом паропровода и установкой пешеходной галереи. Об этом 30 марта предупреждает Государственная административно-техническая инспекция Петербурга.

С 1 по 5 апреля будет перекрыто движение по участку Искровского проспекта от улицы Тельмана до улицы Крыленко. АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» будет реконструировать там теплосеть.

Фото: ГАТИ Петербурга
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До 8 апреля будет закрыт проезд по Доковому мосту в Кронштадте и ограничено движение по Макаровской улице у Докового моста. ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России будет ремонтировать там участок паропровода.

Фото: ГАТИ Петербурга
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На набережной Мойки с 1 апреля по 31 августа в связи с размещением пешеходной галереи ограничат проезд от Круглого переулка до Мошкова переулка. Работы ведет ТСЖ «МОЙКА-11».

Фото: ГАТИ Петербурга
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Для прокладки инженерных сетей с 2 по 17 апреля будет ограничено движение по Крестовскому проспекту от Спортивной улицы до Белосельского переулка. Работы выполнит ООО «Петербургтеплоэнерго».

Фото: ГАТИ Петербурга
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С 3 апреля по 1 июля закроют проезд по Студенческой улице в направлении от Ланского шоссе до Сердобольской улицы. ООО «СКН НВК» продолжит прокладывать там инженерные сети.

Фото: ГАТИ Петербурга
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Фото: ГАТИ Петербурга
Фото: ГАТИ Петербурга
Фото: ГАТИ Петербурга
Фото: ГАТИ Петербурга
Фото: ГАТИ Петербурга

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