В первые дни апреля вступят в силу новые ограничения движения, связанные с работами на инженерных и теплосетях, ремонтом паропровода и установкой пешеходной галереи. Об этом 30 марта предупреждает Государственная административно-техническая инспекция Петербурга.
С 1 по 5 апреля будет перекрыто движение по участку Искровского проспекта от улицы Тельмана до улицы Крыленко. АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» будет реконструировать там теплосеть.
До 8 апреля будет закрыт проезд по Доковому мосту в Кронштадте и ограничено движение по Макаровской улице у Докового моста. ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России будет ремонтировать там участок паропровода.
На набережной Мойки с 1 апреля по 31 августа в связи с размещением пешеходной галереи ограничат проезд от Круглого переулка до Мошкова переулка. Работы ведет ТСЖ «МОЙКА-11».
Для прокладки инженерных сетей с 2 по 17 апреля будет ограничено движение по Крестовскому проспекту от Спортивной улицы до Белосельского переулка. Работы выполнит ООО «Петербургтеплоэнерго».
С 3 апреля по 1 июля закроют проезд по Студенческой улице в направлении от Ланского шоссе до Сердобольской улицы. ООО «СКН НВК» продолжит прокладывать там инженерные сети.