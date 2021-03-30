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В Финляндии француз проплыл подо льдом 175 метров, задержав дыхание

Рекорд по дайвингу подо льдом увеличен в два раза

Мировой рекорд по самому длинному фридайвингу подо льдом установлен в Финляндии.

Кадр из видео в YouTube
Кадр из видео в YouTube
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Как сообщает Upi 30 марта, имя героя — Артур Гарен-Боэри. 36-летний французский спортсмен проплыл подо льдом 175 метров (394 фута). Для этого ему пришлось задержать дыхание почти на три минуты. При этом Артур был без ласт и перчаток.

Француз в два с лишним раза увеличил предыдущее достижение, которое принадлежало чеху Давиду Венцлю, который 23 февраля проплыл подо льдом 80,9 метра.

Артур Гарен-Боэри — пятикратный чемпион по фридайвингу.

Кадр из видео в YouTube
Кадр из видео в YouTube

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