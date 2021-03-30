Мировой рекорд по самому длинному фридайвингу подо льдом установлен в Финляндии.
Как сообщает Upi 30 марта, имя героя — Артур Гарен-Боэри. 36-летний французский спортсмен проплыл подо льдом 175 метров (394 фута). Для этого ему пришлось задержать дыхание почти на три минуты. При этом Артур был без ласт и перчаток.
Француз в два с лишним раза увеличил предыдущее достижение, которое принадлежало чеху Давиду Венцлю, который 23 февраля проплыл подо льдом 80,9 метра.
Артур Гарен-Боэри — пятикратный чемпион по фридайвингу.