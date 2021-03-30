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Электричка из Петербурга сбила под Лугой мужчину

Личность погибшего под поездом в Петербурге мужчины устанавливают сотрудники транспортной полиции

Молодой мужчина попал под колеса электропоезда на перегоне между станциями разъезд Генерала Омельченко и Луга. Документов при себе у него не было.

Как сообщает пресс-служба УТ МВД по СЗФО 30 марта, наезд произошел накануне около 20:40. Мужчина на вид лет 25–30 переходил пути в месте, не предназначенном для пешеходного перехода.

«Увидев приближающийся поезд, он попытался перебежать пути перед подвижным составом. Машинист подавал сигналы повышенной громкости и применил экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось», — сообщили в транспортной полиции.

Молодой человек от полученных травм скончался на месте.

Сотрудники транспортной полиции устанавливают его личность.

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