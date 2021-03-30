Как стало известно «Фонтанке» 30 марта, индивидуального предпринимателя подкараулили при выезде из особняка в Васкелово. 42-летний мужчина вышел из «Тойоты» открыть шлагбаум, к нему подлетели два человека. Беспардонное отношение запечатлела видеокамера, установленная самим потерпевшим.
В салоне автомобиля лежали 4 тысячи долларов и 150 тысяч рублей. После избиения бизнесмен указал на деньги.
По данным «Фонтанки», преступники пытались угнать «Ленд Крузер», но споткнулись о спутниковую сигнализацию.
Бизнесмен запомнил неславянские черты налетчиков. Они, уверен потерпевший, действовали по наводке. Не каждый день предприниматель возит с собой полмиллиона рублей.
Полиция Всеволожского района возбудила уголовное дело по разбою.