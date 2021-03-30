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Камера сняла налет на петербургского бизнесмена. Преступники действовали по наводке

Разбойное нападение на предпринимателя в Васкелово попало на видео

Бизнесмен из Петербурга стал жертвой налетчиков. Преступники втаптывали его в снег, чтобы разговорить.

Как стало известно «Фонтанке» 30 марта, индивидуального предпринимателя подкараулили при выезде из особняка в Васкелово. 42-летний мужчина вышел из «Тойоты» открыть шлагбаум, к нему подлетели два человека. Беспардонное отношение запечатлела видеокамера, установленная самим потерпевшим.

В салоне автомобиля лежали 4 тысячи долларов и 150 тысяч рублей. После избиения бизнесмен указал на деньги.

По данным «Фонтанки», преступники пытались угнать «Ленд Крузер», но споткнулись о спутниковую сигнализацию.

Бизнесмен запомнил неславянские черты налетчиков. Они, уверен потерпевший, действовали по наводке. Не каждый день предприниматель возит с собой полмиллиона рублей.

Полиция Всеволожского района возбудила уголовное дело по разбою.

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Комментарии (8)

Роман Романович
Вы че там, совсем с глузду зЬихалы ? Я нажимаю читать комментарии, а меня на сайт растишки отправляют!!!
Kezevo
Оснований для возбуждения уголовного дела нету! Мемы на путина не замечены, оскорбление власти тоже, разве что без масок ребята
Mash
Хачи трюкачи
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