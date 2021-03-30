На Василеостровском таможенном посту внимательно проверили груз антикварной мебели, которая по морю пришла в Петербург из Нидерландов.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе Санкт-Петербургской таможни 30 марта, представитель компании, которая ввозила 250 предметов мебели, заявил её как «предметы коллекционирования по этнографии и истории». Он также представил заключение эксперта о том, что все 250 предметов являются культурными ценностями и имеют право на полное освобождение от уплаты НДС при ввозе товаров. Однако в ходе проверки сотрудники таможни выяснили, что в реальности эксперт осмотрел только 4 из 250 грузовых мест. Экспертное заключение по культурным ценностям было признано недействительным, а льгота (полное освобождение) по уплате НДС — заявленной неправомерно.

После уплаты НДС товары были выпущены для внутреннего потребления. При этом сотрудники ведомства по факту предоставления недействительного документа направили в органы внутренних дел сообщение о преступлении по статье «Подделка документов».



В таможне уточнили, что мебель везли для дальнейшей продажи в антикварном магазине.

