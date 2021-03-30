СК возбудил уголовное дело после нападения собаки на ребенка в Красноярске. Мальчик пытался погладить пса, который укусил ребенка за лицо

В Красноярске бездомная собака с биркой укусила двухлетнего мальчика. Случившееся квалифицировали по статье о халатности, отвечать за которую придется чиновникам муниципального казенного учреждения города «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства». Ребенка к животному подпустила мать.



Как 30 марта сообщает краевой Следственный комитет, 27 марта в Октябрьском районе города мальчик попытался погладить собаку, в ответ она укусила его за лицо. По версии следствия, это произошло в результате системных нарушений и просчетов, допущенных ранее муниципалами «при реализации прав и законных интересов граждан на защиту от нападения животных без владельцев».

