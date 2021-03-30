СК возбудил уголовное дело после нападения собаки на ребенка в Красноярске. Мальчик пытался погладить пса, который укусил ребенка за лицо

В Красноярске бездомная собака с биркой укусила двухлетнего мальчика. Случившееся квалифицировали по статье о халатности, отвечать за которую придется чиновникам муниципального казенного учреждения города «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства». Ребенка к животному подпустила мать.
Как 30 марта сообщает краевой Следственный комитет, 27 марта в Октябрьском районе города мальчик попытался погладить собаку, в ответ она укусила его за лицо. По версии следствия, это произошло в результате системных нарушений и просчетов, допущенных ранее муниципалами «при реализации прав и законных интересов граждан на защиту от нападения животных без владельцев».
Портал NGS24.RU выяснил, что все произошло во дворе дома по улице Норильской. На записи с камеры видеонаблюдения видно, что женщина с сыном сами подошли к лежащей собаке. Мальчик потянулся к ней, и спустя несколько секунд она его укусила. Мать при этом держала ребенка за руку. Сразу после укуса собака спокойно ушла. Мальчику потребовалась медицинская помощь. Местные жители рассказали журналистам, что пёс живёт во дворе и агрессии обычно не проявлял, а наоборот, играл с детьми.
Ранее в Госдуму был внесен и сразу же отозван законопроект, в котором регионам предлагали дать право самостоятельно регулировать популяцию животных, оставшихся без хозяев, и быстро и безболезненно умерщвлять тех, кому не нашлось места в приюте из-за недостатка финансирования. Причиной отзыва стала волна возмущения в социальных сетях.