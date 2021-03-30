Дважды оправданы. В деле о гибели детей в Карелии судья не нашла у глав Роспотребнадзора состава преступления



Трагедия произошла 18 июня 2016 года. По версии следствия, инструкторы и руководство лагеря знали о штормовом предупреждении, но не отменили водный поход. При этом 47 детей сопровождали неподготовленные сотрудники, одно каноэ было перегружено, спасательных жилетов не хватало. Лодки перевернулись, погибли 14 школьников. Один из детей пытался вызвать скорую помощь, но фельдшер районной больницы сочла звонок шуткой. Ирине Щербаковой ранее назначили три года лишения свободы в колонии-поселении. Руководство лагеря получило 9,5 года колонии.



В 2018 году Петрозаводский горсуд оправдывал бывшего и настоящего руководителей управления Роспотребнадзора по Карелии по статье «Халатность», но решение было отменено и отправлено на новое рассмотрение в горсуд Верховным судом Карелии в июне 2019 года. По версии следствия, представители надзорного ведомства знали о многочисленных нарушениях, которые допустила директор оздоровительного лагеря в плане организации летнего отдыха, но региональное управление Роспотребнадзора выдало ООО «Парк-отель «Сямозеро» документ, позволивший лагерю продолжить работу. Фигуранты дела не признают свою вину.