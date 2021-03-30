Дважды оправданы. В деле о гибели детей в Карелии судья не нашла у глав Роспотребнадзора состава преступления

Петрозаводский горсуд 30 марта оправдал руководство Роспотребнадзора в рамках повторного пересмотра дела о гибели в 2016 году детей на озере Сямозеро.
Как сообщает ТАСС, судили исполняющую обязанности руководителя управления Роспотребнадзора по Карелии Людмилу Котович и бывшего руководителя этого ведомства в регионе Анатолия Коваленко. Гособвинение требовало для обоих по шесть лет колонии-поселения. «Коваленко Анатолия признать невиновным по предъявленному ему обвинению. Котович Людмилу Михайловну признать невиновной по предъявленному обвинению за отсутствием в деянии состава преступления», — огласила приговор судья Марина Носова. Прокуратура намерена его обжаловать.
По данным суда, проведённые Роспотребнадзором проверки были исчерпывающими (согласно действующему на тот момент законодательству). Учреждение выдало детскому оздоровительному центру документ с перечнем недочётов, но он не носил обязательный характер для начала работы. «Обеспечение безопасности водных походов не входит в компетенцию Роспотребнадзора», — отметила Носова. Ведомство, по её словам, не выступает гарантом комфортного детского отдыха и не делало экспертизу программ, предлагаемых в лагере.