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Дважды оправданы. В деле о гибели детей в Карелии судья не нашла у глав Роспотребнадзора состава преступления

Чиновников Роспотребнадзора оправдали по делу о гибели детей на Сямозере

Петрозаводский горсуд 30 марта оправдал руководство Роспотребнадзора в рамках повторного пересмотра дела о гибели в 2016 году детей на озере Сямозеро.

Как сообщает ТАСС, судили исполняющую обязанности руководителя управления Роспотребнадзора по Карелии Людмилу Котович и бывшего руководителя этого ведомства в регионе Анатолия Коваленко. Гособвинение требовало для обоих по шесть лет колонии-поселения. «Коваленко Анатолия признать невиновным по предъявленному ему обвинению. Котович Людмилу Михайловну признать невиновной по предъявленному обвинению за отсутствием в деянии состава преступления», — огласила приговор судья Марина Носова. Прокуратура намерена его обжаловать.

По данным суда, проведённые Роспотребнадзором проверки были исчерпывающими (согласно действующему на тот момент законодательству). Учреждение выдало детскому оздоровительному центру документ с перечнем недочётов, но он не носил обязательный характер для начала работы. «Обеспечение безопасности водных походов не входит в компетенцию Роспотребнадзора», — отметила Носова. Ведомство, по её словам, не выступает гарантом комфортного детского отдыха и не делало экспертизу программ, предлагаемых в лагере.



Трагедия произошла 18 июня 2016 года. По версии следствия, инструкторы и руководство лагеря знали о штормовом предупреждении, но не отменили водный поход. При этом 47 детей сопровождали неподготовленные сотрудники, одно каноэ было перегружено, спасательных жилетов не хватало. Лодки перевернулись, погибли 14 школьников. Один из детей пытался вызвать скорую помощь, но фельдшер районной больницы сочла звонок шуткой. Ирине Щербаковой ранее назначили три года лишения свободы в колонии-поселении. Руководство лагеря получило 9,5 года колонии.

В 2018 году Петрозаводский горсуд оправдывал бывшего и настоящего руководителей управления Роспотребнадзора по Карелии по статье «Халатность», но решение было отменено и отправлено на новое рассмотрение в горсуд Верховным судом Карелии в июне 2019 года. По версии следствия, представители надзорного ведомства знали о многочисленных нарушениях, которые допустила директор оздоровительного лагеря в плане организации летнего отдыха, но региональное управление Роспотребнадзора выдало ООО «Парк-отель «Сямозеро» документ, позволивший лагерю продолжить работу. Фигуранты дела не признают свою вину.

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Комментарии (3)

lamer
Логично. Как грязные унитазы и вывод группы в шторм могут быть связаны? Вина на руководстве лагеря и инструкторах. Не Роспотребназор же их в лодки сажал.
alexadmin
Ну хорошо. Виноватых нет (кроме стрелочников). Но что сделано, чтобы подобное не повторилось?
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