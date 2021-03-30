Результаты тестов на коронавирус теперь можно получить через «Госуслуги»

Правительство утвердило специальное постановление о результатах тестов на коронавирус, которое должно сэкономить время и снизить число поддельных справок.
«Результаты тестов на коронавирус будут доступны в личном кабинете пользователя на едином портале госуслуг», — сообщается 30 марта на сайте правительства.
В документе, который подписал премьер-министр Михаил Мишустин, указано, что информация будет передаваться по защищенным каналам связи от лабораторий через специальный референс-центр Роспотребнадзора. Нововведение должно сэкономить время. Например, людям не надо будет самостоятельно загружать результаты тестов после приезда из другой страны. Также предполагается, что снизится число поддельных справок.
В личный кабинет на портале можно будет загрузить и информацию о вакцинации.
С начала пандемии в России сделано 119,7 миллиона тестов на коронавирус.