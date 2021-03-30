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Результаты тестов на коронавирус теперь можно получить через «Госуслуги»

Правительство разрешило получать результаты тестов на COVID-19 через портал госуслуг

Правительство утвердило специальное постановление о результатах тестов на коронавирус, которое должно сэкономить время и снизить число поддельных справок.

«Результаты тестов на коронавирус будут доступны в личном кабинете пользователя на едином портале госуслуг», — сообщается 30 марта на сайте правительства.

В документе, который подписал премьер-министр Михаил Мишустин, указано, что информация будет передаваться по защищенным каналам связи от лабораторий через специальный референс-центр Роспотребнадзора. Нововведение должно сэкономить время. Например, людям не надо будет самостоятельно загружать результаты тестов после приезда из другой страны. Также предполагается, что снизится число поддельных справок.

В личный кабинет на портале можно будет загрузить и информацию о вакцинации.

С начала пандемии в России сделано 119,7 миллиона тестов на коронавирус.

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Комментарии (1)

Riptide
Теперь ждём, когда уважаемый Михаил Владимирович утвердит положение о "Личном кабинете потерпевшего" (назовём этот сервис услуг так). Потерпевший по фактам, предусмотренным УК РФ либо КоАП РФ направляет заявление в электронном виде, при этом сразу проставляет галочки о том, что он уведомлен о норме, содержащейся в статье 51 Конституции РФ, об ответственности, предусмотренной ст. 306 УК РФ (Заведомо ложный донос), ст. 128.1 УК РФ (Клевета) , а также ст. 19.13 КоАП РФ. Дальнейшее рассмотрение проводится с учётом статей 144-145 УПК РФ, либо в порядке, предусмотренном статьями 4.5, 29.6 КоАП РФ.
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