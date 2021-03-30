Результаты тестов на коронавирус теперь можно получить через «Госуслуги»

В документе, который подписал премьер-министр Михаил Мишустин, указано, что информация будет передаваться по защищенным каналам связи от лабораторий через специальный референс-центр Роспотребнадзора. Нововведение должно сэкономить время. Например, людям не надо будет самостоятельно загружать результаты тестов после приезда из другой страны. Также предполагается, что снизится число поддельных справок.

«Результаты тестов на коронавирус будут доступны в личном кабинете пользователя на едином портале госуслуг», — сообщается 30 марта на сайте правительства.

Правительство утвердило специальное постановление о результатах тестов на коронавирус, которое должно сэкономить время и снизить число поддельных справок.

В личный кабинет на портале можно будет загрузить и информацию о вакцинации.

С начала пандемии в России сделано 119,7 миллиона тестов на коронавирус.