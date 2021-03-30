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В администрации посёлка имени Свердлова с утра маски-шоу. Ищут документы по классической статье

Экономическая полиция проводит следственные действия в администрации Свердлова.

В рамках уголовного дела по статье «Мошенничество в особо крупном размере» сотрудники полиции Петербурга совместно со спецназом зашли в администрацию посёлка имени Свердлова во Всеволожском районе.

Как сообщает 30 марта издание 47news, обыски начали около 9:30 утра. Оперативники пришли из «строительного» отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Подробности следственных мероприятий уточняются.

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Комментарии (1)

Pravda178
Никогда такого не было и вот опять!
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