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«Мокрые» пробки: после дождя в Петербурге на дорогах плотно как зимой

В Петербурге после дождя выросли аномальные пробки

После ночного дождя загруженность дорог Петербурга 30 марта превысила обычный показатель.

В 9:45 она составляет всё ещё 6 баллов по шкале «Яндекса» против обычных 4, притом что на прошлой неделе в это время бывало даже 3 балла.

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На перекрёстке Светлановского и Тихорецкого проспектов пробки из-за неработающего светофора, проезд общественного транспорта затруднён, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Довольно много аварий. При заезде на ЗСД с Васильевского острова столкнулись легковые автомобили, оставив свободной только крайнюю правую полосу, предупреждает телеграм-канал «Мегаполис».

Фото: Телеграм-канал «Мегаполис»
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На Софийской улице в направлении из Колпино в Петербург образовался «паровозик» из трёх машин в среднем ряду, а в крайнем левом дорожные службы ведут уборку, рассказывают в «ДТП и ЧП». Также три автомобиля не поделили перекрёсток Трамвайного проспекта и Стачек.

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Фото: Телеграм-канал «Мегаполис»

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Комментарии (4)

Pravda178
Почему когда снег или дождь, то сразу в городе пробки!?

А пробки все из-за не правильно настроенных светофоров!
VF812
Зачем вы все за руль садитесь, если снег и дождь вызывают у вас понос?
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