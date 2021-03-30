В 9:45 она составляет всё ещё 6 баллов по шкале «Яндекса» против обычных 4, притом что на прошлой неделе в это время бывало даже 3 балла.
На перекрёстке Светлановского и Тихорецкого проспектов пробки из-за неработающего светофора, проезд общественного транспорта затруднён, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».
Довольно много аварий. При заезде на ЗСД с Васильевского острова столкнулись легковые автомобили, оставив свободной только крайнюю правую полосу, предупреждает телеграм-канал «Мегаполис».
На Софийской улице в направлении из Колпино в Петербург образовался «паровозик» из трёх машин в среднем ряду, а в крайнем левом дорожные службы ведут уборку, рассказывают в «ДТП и ЧП». Также три автомобиля не поделили перекрёсток Трамвайного проспекта и Стачек.