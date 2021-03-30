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«Спортсмен» сплоховал: привёз в МРЭО на регистрацию «Тойоту», а теперь ему грозит уголовное дело

Сотрудники ГИБДД Петербурга нашли у тюнингованного автомобиля множество нарушений

Рядовая проверка транспортного средства в МРЭО ГИБДД № 17 на Лабораторном проспекте обернулась «криминальным детективом». Помимо всего прочего, у машины выявлены признаки подделки идентификационных номеров.

Как сообщает 30 марта пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области, вчера на Лабораторный приехал 30-летний мужчина, ему требовалось провести учётно-регистрационные действия с автомобилем «Тойота». Инспекторы сразу обратили внимание на тотальный спортивный тюнинг. На автомобиле полностью заменена выхлопная система, диски и шины больше положенного за счёт расширенных арок, заменены также бамперы и фары.

К инспектору МРЭО присоединился эксперт-криминалист. Работая в паре, они выяснили, что у машины три цвета: в базе данных Госавтоинспекции указан серый, в ПТС — белый, а по факту она оклеена красной плёнкой. Более того, выявлены признаки подделки идентификационных номеров на кузове и двигателе.

Пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу

Материалы проверки переданы в территориальный отдел полиции. В ближайшее время будет решён вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии (8)

пора давно этих тюняг ловить
TresAmigos
**Мойке (ой, фонтанке)) заказали статей про тюнинг?
vengr
кто работники МРЭО должны все бросить и иидти ловить других нарушителей? мозг вклюяать не пробовали? иногда помогает.......
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