Рядовая проверка транспортного средства в МРЭО ГИБДД № 17 на Лабораторном проспекте обернулась «криминальным детективом». Помимо всего прочего, у машины выявлены признаки подделки идентификационных номеров.
Как сообщает 30 марта пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области, вчера на Лабораторный приехал 30-летний мужчина, ему требовалось провести учётно-регистрационные действия с автомобилем «Тойота». Инспекторы сразу обратили внимание на тотальный спортивный тюнинг. На автомобиле полностью заменена выхлопная система, диски и шины больше положенного за счёт расширенных арок, заменены также бамперы и фары.
К инспектору МРЭО присоединился эксперт-криминалист. Работая в паре, они выяснили, что у машины три цвета: в базе данных Госавтоинспекции указан серый, в ПТС — белый, а по факту она оклеена красной плёнкой. Более того, выявлены признаки подделки идентификационных номеров на кузове и двигателе.
Пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу
Материалы проверки переданы в территориальный отдел полиции. В ближайшее время будет решён вопрос о возбуждении уголовного дела.