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Люди в чёрном напали на петербургского бизнесмена, который в начале рабочей недели решил съездить на дачу. Плюс скотч, минус полмиллиона

Предприниматель лишился денег, но не машины под Петербургом

Трёх налетчиков в чёрном ищет полиция Всеволожского района после заявления 42-летнего индивидуального предпринимателя. Он стал второстепенным героем боевика, и ему не понравилось.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 30 марта, первый сигнал о том, что в дачном посёлке в деревне Васкелово произошло разбойное нападение, поступило в полицию района накануне около полудня. Когда наряд прибыл на место, то нашёл на Озерной улице 42-летнего петербургского предпринимателя. Он, по предварительной информации, рассказал, что в 11:30 подъехал к посёлку и вышел, чтобы открыть шлагбаум. В этот момент к нему подошли трое в чёрных куртках, чёрной обуви и чёрных джинсах.

Они, уверял заявитель, избили его и посадили в автомобиль жены «Тойота Лендкрузер», на котором он приехал. Злодеи привезли мужчину на его дачный участок, продолжили бить и заставили отдать всю наличность (4 тысячи долларов и 150 тысяч рублей), что была при нём. У него забрали мобильный и попытались угнать машину, но не смогли этого сделать, так как она оборудована системой спутниковой сигнализации. Самого бизнесмена связали скотчем, но он сумел освободиться и прибежал за помощью к соседям.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

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Комментарии (6)

Pravda178
Пиши пропало если обратились в полицию этого района!
Миллион на карманные расходы.
ARISTARH
Лохи какие-то 😂
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