Иностранцы пошли вразнос: число совершённых ими преступлений в Петербурге выросло в 1,5 раза

Число коррупционных преступлений в России в январе — феврале 2021 года выросло на 11,8%, почти половина из них — взяточничество, подсчитали в Генпрокуратуре. В каждом третьем случае взятка была не выше 10 тысяч рублей. Петербург — в числе лидеров по преступлениям, совершённым иностранцами.
Как сообщает 30 марта РИА новости со ссылкой на портал правовой статистики ведомства, в тройку регионов — лидеров по мелкому взяточничеству вошли Башкортостан, Москва и Краснодарский край. «В сравнении с предшествующим годом на 11,8% увеличился массив преступлений коррупционной направленности (с 6,3 тысячи до 7,1 тысячи). В их структуре на факты взяточничества приходится около половины выявленных преступлений (3,5 тысячи), относительно января — февраля 2020 года их число возросло на 21,1%», — отмечается в сообщении.
В целом число экономических преступлений в январе — феврале увеличилось на 1%, в структуре преступности их удельный вес вырос с 7,8 до 8,3%. Больше 7,5 тысячи случаев, или около 30%, — преступления в крупном и особо крупном размере.
Количество совершённых иностранцами преступлений за этот период выросло, по данным прокуратуры, на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года — 6,2 тысячи. 4,8 тысячи преступлений было совершено гражданами государств — участников СНГ, что на 12,6% меньше по сравнению с прошлым годом. В отношении иностранцев и лиц без гражданства зарегистрировано 2,3 тысячи преступлений (-8,4%), передаёт ТАСС.
Основная масса преступлений, совершённых иностранными гражданами и лицами без гражданства, приходится на Москву (1,3 тысячи), Московскую область (1,1 тысячи) и Санкт-Петербург, где их количество увеличилось в 1,5 раза (653).