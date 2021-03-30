Иностранцы пошли вразнос: число совершённых ими преступлений в Петербурге выросло в 1,5 раза

Число коррупционных преступлений в России в январе — феврале 2021 года выросло на 11,8%, почти половина из них — взяточничество, подсчитали в Генпрокуратуре. В каждом третьем случае взятка была не выше 10 тысяч рублей. Петербург — в числе лидеров по преступлениям, совершённым иностранцами.

Как сообщает 30 марта РИА новости со ссылкой на портал правовой статистики ведомства, в тройку регионов — лидеров по мелкому взяточничеству вошли Башкортостан, Москва и Краснодарский край. «В сравнении с предшествующим годом на 11,8% увеличился массив преступлений коррупционной направленности (с 6,3 тысячи до 7,1 тысячи). В их структуре на факты взяточничества приходится около половины выявленных преступлений (3,5 тысячи), относительно января — февраля 2020 года их число возросло на 21,1%», — отмечается в сообщении.