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Петербургская влажность и порывистый ветер обманывают чувства, пока солнце за тучами

В Петербурге ожидается тёплая погода

Реальная температура воздуха в Северной столице, как водится, на несколько градусов выше, чем нам кажется. Но даже субъективные ощущения говорят: весна уже настала, на улице плюс. Правда, всего плюс 1. Картину несколько портят облака и порывы ветра.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / Архив
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Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 30 марта утром может быть дождь, днём без существенных осадков. Температура ночью опускалась до плюс 5, днём составит 7–9 градусов.

В 7 часов утра, по данным СЗ УГМС, в городе плюс 5,8 градуса, а по данным «Яндекса» — плюс 7, что при высокой влажности воздуха (до 90%) ощущается как плюс 1. Ветер умеренный — 6,5 м/с, с порывами до 13,7 м/c.

Обычно, согласно истории погодных наблюдений за 59 лет, в этот день в Петербурге бывает паcмурно, от минус 4 до плюс 7 градусов в течение суток. Самое холодное 30 марта зафиксировано в 1963 году, минус 17, а самое тёплое — в 1999 году, плюс 13, напоминается «Яндекс».

Последний день марта, по прогнозам синоптиков, будет дождливым, а в первый день апреля выглянет солнце.

Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru
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Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / Архив
Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru

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Комментарии (1)

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