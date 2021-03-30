Реальная температура воздуха в Северной столице, как водится, на несколько градусов выше, чем нам кажется. Но даже субъективные ощущения говорят: весна уже настала, на улице плюс. Правда, всего плюс 1. Картину несколько портят облака и порывы ветра.
Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 30 марта утром может быть дождь, днём без существенных осадков. Температура ночью опускалась до плюс 5, днём составит 7–9 градусов.
В 7 часов утра, по данным СЗ УГМС, в городе плюс 5,8 градуса, а по данным «Яндекса» — плюс 7, что при высокой влажности воздуха (до 90%) ощущается как плюс 1. Ветер умеренный — 6,5 м/с, с порывами до 13,7 м/c.
Обычно, согласно истории погодных наблюдений за 59 лет, в этот день в Петербурге бывает паcмурно, от минус 4 до плюс 7 градусов в течение суток. Самое холодное 30 марта зафиксировано в 1963 году, минус 17, а самое тёплое — в 1999 году, плюс 13, напоминается «Яндекс».
Последний день марта, по прогнозам синоптиков, будет дождливым, а в первый день апреля выглянет солнце.