Реальная температура воздуха в Северной столице, как водится, на несколько градусов выше, чем нам кажется. Но даже субъективные ощущения говорят: весна уже настала, на улице плюс. Правда, всего плюс 1. Картину несколько портят облака и порывы ветра.

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 30 марта утром может быть дождь, днём без существенных осадков. Температура ночью опускалась до плюс 5, днём составит 7–9 градусов.

В 7 часов утра, по данным СЗ УГМС, в городе плюс 5,8 градуса, а по данным «Яндекса» — плюс 7, что при высокой влажности воздуха (до 90%) ощущается как плюс 1. Ветер умеренный — 6,5 м/с, с порывами до 13,7 м/c.