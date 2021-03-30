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Эпидемиолог Роспотребнадзора спрогнозировала уровень заболеваемости коронавирусом весной

Роспотребнадзор: В России наметился тренд к снижению заболеваемости коронавирусом

Рост заболеваемости коронавирусом в России вряд ли достигнет показателей осени прошлого года, хотя суточные колебания еще возможны. Прогнозами поделилась заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«Еще возможны суточные колебания заболеваемости. Такие незначительные подъемы весной характерны для сезонных инфекций, которой, судя по всему, становится и COVID-19. Но рост вряд ли достигнет показателей осеннего пика», — сказала Пшеничная 30 марта РИА Новости.

Пшеничная отметила, что в эпидемическом процессе наметился четкий тренд к снижению заболеваемости, на что повлияла как вакцинация, так и приобретение россиянами естественного иммунитета.

«Если придерживаться всех этих противоэпидемических мер, то, возможно, удастся сохранить тенденцию к снижению, избежав каких-либо всплесков заболеваемости весной, и тогда ближе к лету сможем достичь прошлогоднего минимума по заболеваемости и даже более низкого его уровня», — добавила специалист.

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Комментарии (1)

Заголовки у таких новостей разные, а содержание всегда одно и то же. Меняются только фамилии: Попова, Скворцова, Башкетова, Пшеничная.... Скучно, девочки.
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