Эпидемиолог Роспотребнадзора спрогнозировала уровень заболеваемости коронавирусом весной

Рост заболеваемости коронавирусом в России вряд ли достигнет показателей осени прошлого года, хотя суточные колебания еще возможны. Прогнозами поделилась заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
«Еще возможны суточные колебания заболеваемости. Такие незначительные подъемы весной характерны для сезонных инфекций, которой, судя по всему, становится и COVID-19. Но рост вряд ли достигнет показателей осеннего пика», — сказала Пшеничная 30 марта РИА Новости.
Пшеничная отметила, что в эпидемическом процессе наметился четкий тренд к снижению заболеваемости, на что повлияла как вакцинация, так и приобретение россиянами естественного иммунитета.
«Если придерживаться всех этих противоэпидемических мер, то, возможно, удастся сохранить тенденцию к снижению, избежав каких-либо всплесков заболеваемости весной, и тогда ближе к лету сможем достичь прошлогоднего минимума по заболеваемости и даже более низкого его уровня», — добавила специалист.