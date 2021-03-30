Эпидемиолог Роспотребнадзора спрогнозировала уровень заболеваемости коронавирусом весной

Рост заболеваемости коронавирусом в России вряд ли достигнет показателей осени прошлого года, хотя суточные колебания еще возможны. Прогнозами поделилась заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.



«Еще возможны суточные колебания заболеваемости. Такие незначительные подъемы весной характерны для сезонных инфекций, которой, судя по всему, становится и COVID-19. Но рост вряд ли достигнет показателей осеннего пика», — сказала Пшеничная 30 марта РИА Новости.

