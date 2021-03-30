Снег сошел — жди под окном рева мотоциклов. Открытию сезона посвящается

С наступлением теплых дней на дорогах Северной столицы уже появились первые мотолюбители. Остальные, правда, терпеливо ждут официального открытия сезона 23–25 апреля. На эти дни в городе запланировано сразу несколько знаковых для байкеров событий: «Курортный пробег» в Зеленогорске, традиционный сбор мотолюбителей на Дворцовой площади, а также презентация первого в России Мотоцентра. Но прежде чем с ревом проехаться по улицам города или рвануть в большое путешествие, «железного коня» нужно привести в порядок.



В среднем мотолюбители тратят на подготовку к новому сезону 15–20 тысяч рублей. Такие данные приводит аналитический центр автомобильной группы «Авилон». Сумма технического обслуживания зависит от марки и модели «железного коня». Но это в том случае, если мотоцикл в хорошем состоянии и ему требуется только базовое обслуживание. При серьезных повреждениях владельцу придется выложить десятки и даже сотни тысяч на ремонт любимого байка, в зависимости от вида поломки, ремонтопригодности, а также наличия и доступности запчастей и их стоимости.

«Мотоцикл — это в первую очередь хобби, поэтому ты многое делаешь сам, руками, — объясняет Григорий Путинцев, президент "Мотоассоциации СПб". — Заботливый мотоциклист на зиму ставит мотоцикл в стойло, перпендикулярно земле, тогда масло весной менять не придется».

По его мнению, при внимательном и грамотном обращении обслуживание мотоцикла не обойдется дорого. Понадобится где-то 2 литра масла, которое стоит в районе 1500 рублей за литр. Диагностику электроники лучше сделать в дилерских центрах. Остальное — это внимание владельца и его руки.



Дмитрий Васильев, член клуба Leningrad Chapter, оценивает самое базовое обслуживание мотоцикла в 10–20 тысяч рублей — это замена масел, проверка тормозной системы и техосмотр. «Мотоцикл — это такая штука, в которой нет предела совершенству. Кто-то всю зиму покупает какие-то запчасти, что-то и для красоты, накладки с черепами, например», — рассказывает Дмитрий.

Конечно, всё зависит от возраста машины, ее состояния и подхода самого мотолюбителя. Тем, кто к обслуживанию относится проще, привести «железного друга» в чувство будет сложнее и дороже. «Если мотоциклист совсем нерадивый и всю зиму его машина пылилась в гараже, нужно зарядить аккумулятор, заменить масло и фильтры, проверить все рычажки, тормозные колодки и тросики. Также нужно будет обновить краску, убрать царапины. Если не заниматься мотоциклом, то на такое восстановление можно выложить 30 000», — объясняет Михаил Некрасов, глава объединения Old Heads MC и вице-президент «Мотоциклистов Петербурга».

На самом деле, рассказывает Некрасов, с наступлением зимы сезон для мотоциклистов не кончается. Если мотоцикл ставят в гараж, то о нем продолжают заботиться. Поставить что-то новое, поменять руль, заменить колесо — всё это часть увлечения.



Предсезонное техническое обслуживание, например, одной из моделей Harley Davidson не старше 3–5 лет у дилера обойдется в 20–23 тысячи рублей. Технический директор дилера Harley Davidson Arsenal в Петербурге Иван Логутенко рассказал, что обычно в центре машину забирают на диагностику с осени, чтобы к весне она была готова выехать на дорогу. В базовое техническое обслуживание входит зарядка аккумулятора, замена масла, чистка, проверка давления шин, тормозных колодок и электроники, а также полировка, устранение царапин и обновление краски, если это необходимо.

Обслуживать мотоцикл можно не только у официальных дилеров, но и в частных мастерских, главное, чтобы мастерская была с хорошей репутацией. Одной из уважаемых мотомастерских в Петербурге считается «Мото-М». Ее основатель Алексей «Алексеич» Марченко оценивает полную «ТО-шку» (техосмотр) в 100 000 рублей. Такая «кусачая» цена может набежать, если потребуется менять лакокрасочное покрытие или резину на байке. С последней, рассказывает Алексеич, сейчас настоящий дефицит:

«С резиной всё плохо. Ее не очень много, нужно заказывать из Европы и ждать. Появились акцизные ограничения, из-за которых ввозить стало дороже, а привезти резину контрабандой без акцизной наклеечки чревато для себя. Поэтому сейчас мы бережем б/у резину, чтобы хотя бы на чем-то поездить, пока ждем поставок. Резина стоит очень дорого, комплект на "Харлей" может обойтись в 60 тысяч рублей. У спортивных моделей резина чуть подешевле, но 30–40 тысяч на колеса потратить придется».

Лакокрасочное покрытие — еще один сложный и дорогостоящий пункт в ремонте. Покрытие обновляется обычно зимой — когда у маляров нет большого потока клиентов. Процесс покраски занимает две недели, поэтому отдавать байк в мастерскую перед самым началом сезона уважающий себя байкер не станет. Покраску, утверждает Алексеич, нужно выполнять только у мотомаляра, автомобильные аэрозоли для глянцевой поверхности мотоцикла не подходят. К тому же, если покрасить байк по дешевке «шагренью» в автомобильном салоне, пострадает не только внешний вид, но и репутация владельца — на стрелке разницу сразу же заметят и горе-байкера поднимут на смех.



Стоимость покраски зависит от цвета. Самый дешевый — это черный. Крыло стоит от 5000 рублей, бак — от 6000. Если на баке хочется сделать надпись, то чем красивее она будет, тем дороже. Редкие цветные компоненты приходится подолгу ждать из Европы или США.

Некоторые владельцы совсем радикально подходят к изменению внешнего вида и технических характеристик. Так называемая кастомизация, улучшение и перестраивание байка, — это важная часть байкерской культуры. И тут предела совершенству действительно нет — некоторые кастомные байки могут стоить до 10 млн рублей.

Когда байк уже готов выехать на дорогу, нужно проверить себя и свои водительские навыки, чтобы в первую же поездку не попасть в ДТП. Как говорят знатоки, мотоцикл, в отличие от любого автомобиля, управляется телом. После долгих зимних каникул водитель может оказаться не в лучшей форме, поэтому старожилы перед первой поездкой советуют нарезать несколько «восьмерок». Выполняя круги вправо-влево, объясняют они, можно проверить собственную координацию и отточить навыки.