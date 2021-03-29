Минэнерго сообщило, что на рынке России образовался профицит топлива

Баланс производства и потребления бензина в России перед началом ремонта нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) избыточен, запасы топлива на настоящий момент уже выросли до 1,66 млн тонн (на начало года они составляли около 1,2 млн тонн). Об этом 29 марта ТАСС сообщили в Минэнерго РФ.



«В настоящее время запасы автомобильного бензина составляют 1,66 млн тонн, отгрузки на внутренний рынок превышают показатели 2019 года. Баланс производства и потребления в России избыточен», — указали в министерстве.

